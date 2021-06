Prvič po letu 2009 smo večino potovanj opravili v Sloveniji

Prebivalci Slovenije so lani opravili nekaj več kot 2,2 milijona zasebnih potovanj, kar je skoraj pol manj kot v letu 2019. Večino teh potovanj so – prvič po letu 2009 – opravili v Sloveniji, navaja državni statistični urad. Več kot polovica tistih, ki lani zasebno niso potovali, je kot razlog za to navedla covid-19.

Vsaj enega zasebnega potovanja se je v letu 2020 udeležila nekaj več kot polovica prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let (okoli 1,008 milijona ali 56 odstotkov). Vseh zasebnih potovanj, ki so jih prebivalci Slovenije opravili v 2020, je bilo nekaj več kot 2,2 milijona, kar je okoli 48 odstotkov manj kot v predhodnem letu in najmanj od leta 2000, odkar statistični urad zbira te podatke.

Lani je bila več kot polovica zasebnih potovanj opravljenih v Sloveniji (okoli 53 odstotkov), kar se je zgodilo prvič po letu 2009. V zadnjih nekaj letih je bilo namreč doma opravljenih okoli 40 odstotkov vseh zasebnih potovanj. So pa bila zasebna potovanja v Sloveniji krajša od tistih, ki so jih prebivalci Slovenije opravili v tujini, saj so v Sloveniji trajala povprečno 3,3 prenočitve, v tujini pa 6,6 prenočitve.

Na vprašanje, zakaj v letu 2020 niso odšli na nobeno zasebno potovanje, je največ prebivalcev Slovenije pričakovano navedlo odgovor, da je razlog za to covid-19 (51 odstotkov vprašanih). Četrtina jih ni čutila potrebe po potovanju, prav tako četrtina jih ni potovala iz zdravstvenih razlogov, 15 odstotkov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 11 odstotkov pa jih za to ni imelo dovolj časa zaradi delovnih obveznosti, še navaja statistični urad.