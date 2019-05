Prvomajsko darilo: Kurz Avstrijcem znižal davke, ostalo naj bi jim 8,3 milijarde evrov

Avstrijski ukrepi bodo postopni, Kurz pa je državljanom še sporočil, da je vesel, ker bo "državljanom ostalo nekaj več in jim ne bo država jemala vedno več." Blagoslov parlamenta naj bi davčna reforma dobila poleti.

Finančni minister Hartwig Lögerje k temu dodal, da bo davčna reforma pozitivno vplivala na skoraj pet milijonov prebivalcev.

Kurz sicer pravi, da v praksi to pomeni, da bo nekdo, ki v Avstriji mesečno zasluži 1500 evrov brutno, letno razpolagal s 500 evri več. Tisti, s plačo okoli 3000 evrov bruto na mesec, pa naj bi letno dobili dodatnega tisočaka. Po izračunih bo maksimalni prihranek zaradi nižjih davkov znašal 1672 evrov na leto na zaposlenega, v primeru upokojencev 1580 evrov.

V praksi naj bi se pri sosedih stopnja obdavčitve z dohodnino v spodnjih treh dohodkovnih razredih leta 2021 oziroma 2022 znižala z zdajšnjih 25 na 20 odstotkov, s 35 na 30 odstotkov, oziroma z 42 na 40 odstotkov. V zgornjih treh davčnih razredih bodo stopnje ostale nespremenjene, tja sicer sodijo letni prihodki nad 60.000 evrov.

Poleg tega vlada pri sosedih predlaga, da bi se tistim z najnižjimi plačami znižala višina prispevkov za zdravstveno varstvo. Stopnjo davka na dohodke pravnih oseb pa bi do leta 2023 znižali s 25 na 21 odstotkov.

Ob tem se je Kurz še pohvalil, da se je v času njegove vlade znižala brezposelnost, več pa je po njegovem v Avstriji tudi ljudi, ki lahko živijo od svojega dela.

Seveda pa avstrijska vlada razmišlja tudi o prihodkih za davčno blagajno. Tja naj bi se okoli 200 milijonov evrov steklo iz naslova obdavčitve internetnih gigantov, podražili pa se bodo tudi tobačni izdelki, to naj bi se zgodilo leta 2020. Sprva naj bi to avstrijski blagajni prineslo okoli 40 dodatnih milijonov evrov, do konca 2022 pa 120 milijonov evrov. Sosedje so sicer lani, kot poroča Wiener Zeitung, zbrali 1,9 milijarde evrov tobačnega davka.