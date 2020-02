Prvi državni revizor: slaba banka mora na smetišče zgodovine

Čeprav so DUTB ali tako imenovano slabo banko do zdaj zaznamovale predvsem številne afere in posledično menjave vodstva, so se v mesecih pred odstopom premierja Marjana Šarca v in okoli največje vladne stranke pojavili predlogi, da bi delovanje DUTB podaljšali tudi po letu 2022.

Kaj natančno naj bi počeli ni bilo nikomur povsem jasno, idej pa je bilo ogromno. Med njimi so se znašle tudi gradnja stanovanj, domov za ostarele, vodenje slovenskega turističnega holdinga, pomoč pri sanaciji podjetij.