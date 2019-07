Radikalne spremembe legendarne korvete: motor se seli za voznika

General Motors (GM) je predstavil osmo generacijo legendarnega chevroleta corvette. Novi model je verjetno prinesel najbolj radikalne spremembe, odkar so ga leta 1953 predstavili prvič, piše CNN.

Za vrhunsko vozniško izkušnjo motor preselili v sredino

V vsem tem času so snovalci avtomobilske ikone vztrajali pri motorju v prednjem delu vozila, tokrat pa so se odločili za veliko spremembo in ga preselili za sedeže, v 'osrčje' avtomobila, s čimer, kot pojasnjujejo, močno spreminjajo tudi vozniško izkušnjo. Poleg tega so z novo konfiguracijo dobili povsem nove oblikovalske možnosti.

"Zabava in udobje ostajata. Izgled in občutek sta še vedno tipični corvette, a vozi se bolje kot kateri koli model doslej,"je dejal predsednik GM Mark Reuss.S centralno postavitvijo motorja so tako najtežji del avtomobila preselili v 'središče' vozila in tik za voznikov sedež, s čimer daje korveta vozniku občutek, da je vse postavljeno okrog njega, dodatna teža v zadnjem delu avtomobila pa pomaga tudi pri pospeševanju.

Prav tako so voznika pomaknili naprej, bliže prednjim kolesom, s čimer ima tudi boljši pregled. Štirikotni volan mu omogoča boljši pogled na merilni ekran z digitalnimi števci.

40 'konjev' več in konec možnosti izbire ročnega menjalnika

Osnovna različica novega corvette stingray, ki bo na ceste zapeljal prihodnje leto, bo imela 6,2-litrski osemvaljni motor z močjo 495 konjskih moči. Kupci se ne bomo mogli več odločiti za ročni menjalnik, na voljo bo le osemstopenjski avtomatski menjalnik z dvojno sklopko.