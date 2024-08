Rast cen se še naprej umirja

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,7 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. Po drugi strani so jo za 0,5 odstotne točke ublažili cenejši izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, in sicer za 3,3 odstotka, še za 0,4 odstotne točke pa za 6,5 odstotka nižje cene oblačil in obutve.

K mesečni deflaciji so medtem avgusta največ prispevale nižje cene oblačil in obutve, in sicer za 0,3 oz. 0,2 odstotne točke. Oblačila so se v povprečju pocenila za 6,7 odstotka, obutev pa za 10 odstotkov. Po 0,1 odstotne točke so k upadu cen na mesečni ravni dodale še cenejše prevozne (za 7,3 odstotka) in druge storitve, povezane z osebnimi vozili (za 4,6 odstotka).

Po drugi strani so mesečno deflacijo najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižala dražja pogonska goriva; dizelsko gorivo se je podražilo za 3,4 odstotka in bencin za 3,6 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so prispevali še dražji počitniški paketi (za 1,3 odstotka), hrana (za 0,3 odstotka) in druge podražitve v avgustu.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 1,1-odstotna, potem ko je bila avgusta lani 6,1-odstotna. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale nespremenjene.

Slovenija lani z 2,1-odstotno rastjo BDP

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je po prvi oceni državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2023 realno povečal za 2,1 odstotka. To je več od februarja objavljene ocene, pripravljene na podlagi četrtletnih virov, da je bila rast 1,6-odstotna.

BDP je lani po letni reviziji ocene znašal 63,951 milijarde evrov, kar je nominalno za 12,4 odstotka več, realno pa za 2,1 odstotka več kot predlani, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala generalna direktorica Statističnega urada RS Apolonija Oblak Flander.

V letu 2022 je nominalna rast BDP znašala 9,4 odstotka, realna pa 2,7 odstotka.

V letu 2023 so k rasti BDP največ prispevali gradbeništvo (0,8 odstotne točke), oskrba z energijo (0,7 odstotne točke), predelovalne dejavnosti (0,3 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,3 odstotne točke).

Negativno pa so na BDP vplivale finančne in zavarovalniške dejavnosti (-0,1 odstotne točke), rudarstvo (-0,1 odstotne točke) ter dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in ribištva (-0,1 odstotne točke).

Ocena rasti BDP je za 0,5 odstotne točke višja kot po četrtletni oceni, objavljeni 14. februarja. "Postopek ocenjevanja četrtletnega BDP za leto 2023 ni bil spremenjen, razlika med obema ocenama pa je po naših ocenah relativno majhna," je dejala Oblak Flander.