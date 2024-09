Rast odškodnin drugo leto zapored višja od rasti premij

Tako bruto premije kot bruto odškodnine v zadnjem desetletju bolj ali manj stalno naraščajo, pri čemer je bila rast premij v vsem tem času bolj izrazita in konstantna. Je pa pri odškodninah v 2023 in 2022 torej zaznati pospešitev rasti.

V minulem letu je na slovenskem trgu delovalo 12 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in osem zavarovalnic, ki so v Sloveniji poslovale prek podružnic. Štiri največje zavarovalnice (Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Sava, Generali zavarovalnica in Vzajemna) so skupno obračunale več kot 75 odstotkov vseh bruto zavarovalnih premij in odškodnin.

K skupnemu znesku obračunanih premij je največji delež prispevalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (22,8 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (22,6 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (16,0 odstotka).

Z novim letom sicer ni več prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, saj se je preoblikovalo v obvezen prispevek, tako da bo to vplivalo na letošnje podatke.

Tudi v skupnem znesku obračunanih odškodnin je lani največji delež predstavljalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (34,3 odstotka), sledila sta življenjsko zavarovanje (21,0 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,5 odstotka).