V dveh mesecih z 800 na 2800 evrov: zaradi cene toplote na ustavno sodišče

Vlada je 24. januarja lani izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, s katero je najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce določila pri 98,70 evra na megavatno uro. Osem družb oz. podjetnikov z Raven na Koroškem pa je v sodelovanju z ravensko občino in odvetniško pisarno v sredo na Ustavno sodišče poslalo pobudo za presojo ustavnosti te uredbe, ki je veljala do 20. aprila lani. Podjetniki v pobudi opozarjajo na po njihovem neenakopraven položaj. Kot navajajo, jim je kot malim poslovnim subjektom v sistemu javnega omrežja distribucije toplote nastala neposredna škoda v primerjavi z ostalimi odjemalci, pri katerih je bila višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja omejena.

'Vlada je z uredbo sprejela ukrepe le za določeno skupino odjemalcev' Ugotavljajo, da so mali poslovni odjemalci ob uporabi istega vhodnega energenta, to je zemeljskega plina, na podlagi sprejetih ukrepov vlade plačevali različno ceno za enoto dobavljenega energenta za ogrevanje, in to zgolj na podlagi različnega sistema distribucije zemeljskega plina. Bodisi je šlo za neposredno prodajo dobavitelja bodisi za posredno, prek uporabe daljinskega ogrevanja.

Navajajo tudi, da je vlada z uredbo sprejela ukrepe le za določeno skupino odjemalcev, to je gospodinjske odjemalce, vse ostale odjemalce, priklopljene na sistem daljinskega ogrevanja, pa je v nasprotju z ostalimi uredbami, ki so omejevale cene zemeljskega plina v soodvisnosti od distribucije plina, izpustila in jih prepustila neenakemu položaju. To je nedopustno, so prepričani pobudniki ustavne presoje. Dodatno je škodo, ki je nastala malim poslovnim subjektom, priklopljenim na daljinski sistem ogrevanja, pogojevala tudi zakonodaja, ki je priklopljenim uporabnikom onemogočala možnost odklopa, so med drugim opozorili v pobudi, ki so so ji priložili tudi račune za ogrevanje pred in po uveljavitvi izpodbijane uredbe. Tako je denimo podjetje Inter diskont decembra 2022 za ogrevanje prostorov na Partizanski cesti na Ravnah v velikosti 600 kvadratnih metrov ob porabi deset megavatnih ur plačalo 813 evrov, januarja 2023 ob nižji porabi 2374 evrov, februarja lani pa 2756 evrov.