Razbremenitev regresa tudi uradna, že letos bomo dobili višje zneske

Po novem zakonu se v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja regres do višine 100 odstotkov povprečne plače v Sloveniji ne všteva, je navzočim na današnji izredni seji DZ pojasnil finančni minister Andrej Bertoncelj. "Regres je pravica vseh zaposlenih, približno 800.000 nas je," je dodal.

O višini regresa, ki ga bodo izplačali svojim zaposlenim, se bodo delodajalci seveda odločali samostojno v okviru svojih zmožnosti, vendar pa v skladu z zakonom o delovnih razmerjih ne sme biti nižji od minimalne plače. Kakršnokoli torej bo izplačilo v razponu med 887 evrov, kolikor znaša minimalna plača, in 1723 evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji, bo torej oproščeno vseh prispevkov in dajatev in ga bodo zaposleni prejeli v celoti.

S tem se po ministrovih besedah daje delodajalcem večji manevrski prostor za nagrajevanje delavcev, predvsem bolj kvalificiranih, ki bolj prispevajo k dodani vrednosti in so bolj konkurenčni na mednarodnem trgu dela. "Pozivamo podjetja, da izkoristijo ponujeni manevrski prostor in že letos z izplačilom višjega regresa nagradijo delavce," je dejal Franc Kramar(SAB).

Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati najpozneje do 1. junija, se bo uporabljala že za leto 2019. Kdor je letošnji regres že prejel oz. ga bo pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno.