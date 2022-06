Razburjeni prevozniki in kmetje: 'Ne moremo se primerjati z evropskimi kmeti'

Tako Pišek kot Žveglič sta se v četrtek že slišala s pristojnimi ministri. Kot je povedal prvi, so se z ministroma Bojanom Kumrom in Matjažem Hanom dogovorili, da se bodo dobili v prihodnjem tednu ter detajlno preučili prevozniški sektor. "Da najdemo nek dialog, neko rešitev," je dejal Pišek. Če bi stvari ostale takšne, da bi bila cene goriv za prevoznike previsoke, bi morali namreč posledično tudi sami dvigovati cene svojih storitev, je bil jasen.

Dražje gorivo s seboj potegne dražje prevoze, hrano, surovine, storitve, skratka spiralo dodatnih podražitev, ki jo je težko ustaviti. V oddaji 24UR ZVEČER so o tem spregovorili predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek , predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič in nekdanji minister Janez Kopač .

Krivdo je medtem pripisal dogodkom na trgu nafte in plina, ki so bili spodbujeni predvsem z "zelo načrtnim delovanjem Rusije, daleč pred začetkom vojne v Ukrajini". "Nekaj pa se je seveda zgodilo tudi zaradi ponovne oživitve gospodarstva po covidu po celem svetu," je dodal.

Nekdanji minister Kopač je medtem dejal, da se s težavo draginje trenutno spopada celotna Evropa ter da enovitega recepta ni. Pristopi po državah so zelo različni: zniževanje trošarin, zniževanje DDV, izdajanje posebnih energetskih bonov, državne pomoči majhnim in srednjim podjetjem. "Lahko rečemo, da v celotni Evropi divja nekakšna planika, vsi se bojijo, da bi se gospodarstvo pod bremenom visokih cen energije sesulo," je dejal v oddaji. Takšno stanje bo, kot meni, trajalo več mesecev.

Trenutni namige, ki jih dobivajo v zbornici, kažejo, da bi lahko dobili 10 centov na liter na neobdelano površino 200 litrov, je dejal. Ob tem pa bi dobili še 70 odstotkov vračila trošarine. "Vse skupaj to nanese 30 centrov. Z 1,80 evra bi se torej spustili na 1,50 evra. V primerjavi s francoskim kmetom ali s hrvaškim bomo torej težko konkurenčni," je poudaril.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice je medtem dejal, da bodo v prihodnjih dneh prejeli material glede cen goriv za kmetijske stroje. Ob tem poudarja, da je primerjanje s kmeti pri naših sosedih in drugod v Evropi neprimerno. Izpostavlja namreč t. i. zeleni in plavi diezel, ki kmetje točijo v tujini. "Na Hrvaškem plavi diezel stane 1,26 evra na liter z davkom. Ta na Hrvaškem znaša 25 odstotkov. V Italiji za gorivo plačajo 1,22 evra na liter, v Franciji pa z državnim bonom le 0,80 evra," je naštel ter izpostavil, da imajo pa enako konkurenco.

Smer Golobove vlade se mu sicer zdi prava, saj da je regulacija cen nafte in naftnih derivatov nekaj najbolj normalnega. "20 let, vse od Drnovškove vlade do leta 2020, smo imeli regulacijo cen, kakršna zdaj velja izven avtocest - omejitev marže. Seveda pa priznavanje vseh stroškov nakupa nafte."

Kot je poudaril, je bil to je bil "zelo dober model", po njegovem mnenju celo najboljši evropski model. "Janševa vlada ga je na žalost ukinila, ko je minister Vizjak kupoval delnice Petrola. Upam pa, da ne bo zdaj celotna država plačevala avanture," je dejal.

Sicer pa je poudaril tudi dejstvo, da ima Slovenije dva trga - trg na avtocestah in trg izven avtocest. "Tisti na avtocestah je res namenjen predvsem mednarodnim oz. tranzitnim potnikom. A treba bo najti tudi ustrezno možnost za tovornjakarje," je še jasen.

Celoten pogovor si lahko ogledate v videu.