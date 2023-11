Razglasili obrtnika leta ter okrcali državo zaradi obremenjevanja gospodarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je za obrtnika leta 2023 razglasila Antona Cigana in Petra Tibauta iz podjetja Kit Žižki, podjetnik leta pa je postal Robert Medle iz podjetja Roletarstvo Medle. Priznanji, ki so ju podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, vsako leto podelijo obrtniku in podjetniku, ki predstavljata vzor odličnosti. Ob tem so si zaželeli, da bi bil glas gospodarstva na vladi bolje slišan, podelili pa so tudi mojstrske diplome. Letos je prvič diplomo prejel tudi mojster za suhomontažno gradnjo, največ novih mojstrov pa je bilo med strojnimi inštalaterji.

Od lanskoletne podelitve nagrad se je zgodilo ogromno pretresov, zagotovo pa so podjetnike in obrtnike najbolj zaznamovale avgustovske poplave, je v uvodnem nagovoru izpostavil predsednik OZS Blaž Cvar. Dodaten izziv predstavljajo tudi nove davčne in birokratske obremenitve. "V času, ko se gospodarstvo ohlaja, bi pričakovali razbremenitve, nikakor pa ne obremenitev," je prepričan Cvar. Po njegovih besedah bi bilo treba vse zakone sprejemati celovito in v dialogu z delodajalci.

Predsednik vlade Robert Golob je po Cvarovem mnenju na sredinem gospodarskem vrhu dal nekaj pozitivnih usmeritev za obnovitev socialnega dialoga. Prepričan pa je, da lahko vlada nekaj stori še preden ponovno sedejo za skupno mizo, in sicer spremeni obremenitve, povezane z evidentiranjem delovnega časa, in preneha davčno obremenjevati gospodarstvo. Slavnostne prireditve so se med drugim udeležili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

icon-expand Blaž Cvar in Matjaž Han FOTO: Bobo

Cvar si je od Hana zaželel, da bi bil glas gospodarstva na vladi bolje slišan. Feldo je v luči pomanjkanja kadra pozval k vzpostaviti izobraževalnega sistema, ki bo sledil potrebam gospodarstva. Od Stojmenove Duh pa si je zaželel dodatno krepitev podpornega okolja za podjetja pri digitalni preobrazbi. Da je bilo zadnjih nekaj let veliko izzivov, je izpostavil tudi minister Han. "Verjamem, da marsikateremu od vas ni bilo lahko, a na ministrstvu smo vam ne glede na kritike vedno skušali kar najbolj priti nasproti in oblikovati krizne ukrepe, ki vam bodo v podporo," je v nagovoru dejal zbranim.

Prave ukrepe je treba sprejemati za skupno mizo, zato se je tudi Han zavzel za čimprejšnjo vzpostavite socialnega dialoga. Poleg kriznih ukrepov je Han izpostavil razvojne spodbude ministrstva za podjetja ter letošnje sprejetje zakona o rokodelstvu. "Na vladi vas slišimo, mogoče kdaj malo premalo razumemo, ampak imate mojo absolutno podporo, predvsem pa podporo vseh institucij gospodarskega ministrstva in tako bo tudi v prihodnje," je zagotovil minister. Korenine uspeha v družinskih podjetjih Obrtnika leta 2023 sta postala Anton Cigan in Peter Tibaut iz podjetja Kit Žižki iz Črenšovcev. Podjetje, v katerem med drugim izdelujejo skladiščno opremo, arhivske regale, omare in police ter garderobne omarice, sta Cigan in Tibaut ustanovila leta 2008, temelje pa mu je leta 1990 postavil Štefan Tibaut. Trenutno je v podjetju 20 zaposlenih in prav s pomočjo sodelavcev, je podjetju uspel preboj v krog odličnih, sta ob prevzemu nagrade dejala nagrajenca. Podjetnik leta 2023 pa je postal Robert Medle iz novomeškega podjetja Roletarstvo Medle. Temelje podjetju je z odprtjem obrtne delavnice leta 1976 postavil njegov oče, sam pa je pri 34 letih prevzel vodenje podjetja. Podjetje se je skozi leta specializiralo za izdelavo rolet, žaluzij, oken in komarnikov, ki jih prodajajo na domačem in tujih trgih. Najbolj pomembno za dobro poslovanje je po Medletovem prepričanju izbira dobre ekipe in povezovanje z drugimi podjetji, tudi konkurenco.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right