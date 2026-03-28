Raziskava EU: Tretjina spletnih trgovcev zavajala kupce

Organi za varstvo potrošnikov v 23 državah EU ter na Islandiji in Norveškem so novembra lani preverili skladnost razprodaj na tako imenovani črni petek in kibernetski ponedeljek, ki ju zaznamujejo popusti pri številnih trgovcih, s pravom EU. V nadzor, ki ga je koordinirala Evropska komisija, so vključili 314 spletnih trgovcev.

Kot so sporočili iz Evropske komisije, jih je približno 30 odstotkov popuste prikazovalo napačno. Pravila EU namreč določajo, da je treba znižano ceno primerjati z najnižjo v preteklih 30 dneh.

Skoraj 20 odstotkov trgovcev je uporabljalo tehnike prodaje, ki temeljijo na pritisku na kupca. Najbolj znani sta odštevalnik časa, v katerem je izdelek domnevno še na voljo po znižani ceni, in trditev, da izdelkov hitro zmanjkuje. V več kot polovici analiziranih primerov se je izkazalo, da to ne drži.

Deset odstotkov jih je uporabljalo tehniko tako imenovanega postopnega oblikovanja cen, pri kateri trgovec kupcu v poznejši fazi nakupa prišteva dodatne stroške, ki jih prej ni omenjal. Pri tem računa na to, da si kupec v tako pozni fazi nakupa ne bo več premislil.

"Odlična kupčija ni izgovor za goljufanje pravil. Potrošniki pričakujejo pravično obravnavo ne glede na to, ali nakupujejo prek spleta ali fizično," je dejala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za tehnološko suverenost, Henna Virkkunen.

Odločitev o morebitnem ukrepanju proti takšnim podjetjem je po pojasnilih komisije zdaj v rokah nacionalnih organov za varstvo potrošnikov.