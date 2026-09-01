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Gospodarstvo

Raziskava SignalHire: Kako priti do izvršnih direktorjev in vodij na ravni C, ko se trg dela spreminja

Ljubljana, 01. 09. 2026 10.53 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Nekoč je bilo za stik z izvršnim direktorjem potrebnih več mesecev mreženja in en srečen priporočilni klic. Danes ni več tako. Prodajniki, kadroviki in ustanovitelji podjetij danes odločevalce dosežejo neposredno, če le uporabijo pravi pristop in prava orodja.

Nova raziskava podjetja SignalHire je preučila, kako se strokovnjaki danes povezujejo z vodstvenimi delavci in kako se pri tem spreminja trg dela. Ugotovitve kažejo na štiri trende: kako priti do izvršnega direktorja, kako priti do vodij na ravni C na splošno, katera delovna mesta rastejo najhitreje in kako se spreminja tržna pokrajina.

Kako priti do izvršnega direktorja

Hladno navezovanje stikov z izvršnimi direktorji deluje pogosteje, kot večina ljudi misli. Raziskava Sales.co, ki temelji na več kot milijonu e-poštnih sporočil, je pokazala, da je 75 % izvršnih direktorjev vsaj enkrat v karieri sprejelo sestanek po hladnem klicu ali e-pošti. Ključna je natančnost. Splošna sporočila so pogosto prezrta, medtem ko sporočila, zgrajena na točnih podatkih, pravem e-poštnem naslovu, pravem nazivu in pravem kontekstu podjetja, dobijo odziv.

Tu pride do izraza orodje za iskanje kontaktov (contact finder). Namesto ugibanja formata e-pošte ali brskanja po zastarelih seznamih tako orodje pridobi preverjene podatke neposredno iz javno dostopnih poklicnih virov. V kombinaciji z orodjem za iskanje e-poštnih naslovov (email finder) se ime izvršnega direktorja v nekaj sekundah spremeni v delujoč, dostavljiv e-poštni naslov. Orodja, kot je Signalhire, obe funkciji združijo na eni platformi, tako da lahko prodajnik brez preklapljanja med orodji preide neposredno od najdbe osebe do stika z njo.

Kako priti do preostalih vodij na ravni C

Finančne, marketinške, tehnične in operativne direktorje je težko posploševati, a podatki kažejo jasen vzorec. Povprečna stopnja odziva vodij na ravni C je okoli 2 %, a naraste na več kot 6 %, kadar sporočilo izkazuje resnično poznavanje podjetja prejemnika. Kratki naslovi in besedila pod 100 besedami se praviloma odrežejo bolje kot dolga, formalna prodajna sporočila.

Sama količina ne reši nizke stopnje odziva. Kontaktni podatki hitro zastarijo. Gartner ocenjuje, da se B2B podatki mesečno poslabšajo za približno 3 %, kar je skoraj 30 % letno. To pomeni, da je seznam, sestavljen januarja, do decembra precej netočen. Sprotno bogatenje podatkov (data enrichment), ki redno posodablja nazive, e-poštne naslove in podatke o podjetjih, ohranja kontaktne sezname uporabne, namesto da postajajo vse manj uporabni.

Delovna mesta z največjo rastjo

Pregled kadrovske dejavnosti podjetja SignalHire se ujema s poročilom Svetovnega gospodarskega foruma Future of Jobs Report 2025, ki do leta 2030 napoveduje neto prirast 78 milijonov delovnih mest, na podlagi 170 milijonov novo ustvarjenih in 92 milijonov ukinjenih mest. Med najhitreje rastoča delovna mesta sodijo specialisti za umetno inteligenco in strojno učenje, specialisti za velike podatke in fintech inženirji. Enako velja za inženirje na področju obnovljive energije ter specialiste za električna in avtonomna vozila.

Hkrati naj bi delovna mesta na terenu in v negi, kot so gradbeni delavci, dostavljavci in medicinske sestre, najbolj zrasla v absolutnem številu. Za tem stoji resničen primanjkljaj znanj: 94 % poslovnih vodij poroča o pomanjkanju znanj, povezanih z umetno inteligenco, tretjina pa pravi, da vrzel presega 40 %.

Tržna pokrajina v gibanju

Širši trg dela avtomatizacija preoblikuje, ne pa nadomešča. McKinsey ocenjuje, da bi lahko bilo do leta 2030 avtomatiziranih do 27 % delovnih ur v Evropi in 30 % v ZDA. Kljub temu poročilo PwC Global AI Jobs Barometer 2025 ugotavlja, da število delovnih mest še naprej narašča v skoraj vsakem poklicu, izpostavljenem umetni inteligenci, v vseh 100 % preučenih panogah.

Najbolj neprijeten del se dogaja na začetni ravni. Raziskava McKinsey iz leta 2025 kaže, da 51 % organizacij že uporablja generativno umetno inteligenco za zmanjšanje števila začetniških delovnih mest, za katera zaposlujejo. To povečuje pritisk na strokovnjake sredi kariere, da dokažejo znanja, ki jih umetna inteligenca ne more zlahka nadomestiti.

Kaj to pomeni za prodajne in kadrovske ekipe

Ne glede na to, ali je cilj prodaja, partnerstvo ali zaposlitev, se vse začne s točnimi podatki. Orodje za iskanje kontaktov najde osebo. Orodje za iskanje e-pošte potrdi, kako priti do nje. Bogatenje podatkov ohranja informacije sveže, medtem ko se trg in ljudje v njem nenehno spreminjajo. Ekipe, ki to obravnavajo kot stalen proces in ne enkraten nakup seznamov, so tiste, ki bodo leta 2026 dejansko dosegle sestanke z izvršnimi direktorji in vodji na ravni C.

Naročnik oglasne vsebine je Signalhire

SignalHire vodje na ravni C Prodaja

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