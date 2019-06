Razkorak med plačami moških in žensk vedno večji

Ženske po višini plače najbolj zaostajajo v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju, je naštela Pojetova. Glede na analize je položaj presenetljivo slabši v javnem kot zasebnem sektorju, je še navedla.

Četudi so bili na ravni EU in v Sloveniji sprejeti potrebni zakoni proti plačni vrzeli med spoloma, v praksi niso prinesli pravih rezultatov. Ta vrzel se namreč zapira zelo počasi in se bo v tem tempu po izračunih Mednarodne organizacije dela zaprla šele čez 70 let, je izpostavila Pojetova.

Slovenija med državami z najvišjo stopnjo tveganja revščine starejših žensk

Živa Humer z Mirovnega inštituta je medtem izpostavila, da spolna plačna vrzel vpliva na pokojninsko spolno vrzel in feminizacijo revščine. Povprečje pokojninske vrzeli med spoloma v EU je 39 odstotkov, v Sloveniji pa je pokojninska vrzel 24-odstotna, je pojasnila in dodala, da se Slovenija umešča med države z najvišjo stopnjo tveganja revščine starejših žensk.

Med predlogi za izboljšanje stanja je omenila vzpostavitev mehanizmov evidentiranja, poročanja in sankcioniranja plačne vrzeli med spoloma na ravni sektorjev in podjetij, prepoved plačne vrzeli znotraj kolektivnih pogodb, spodbujanje mladih v izbiro spolno atipičnih poklicev, višje vrednotenje skrbstvenih del, ozaveščanje, sofinanciranje raziskav in doplačevanje pokojnin do zneska praga revščine, kot imajo to urejeno v Avstriji.

Boljši od Nemcev

Silvia Maja Melzerz Univerze Bielefeld v Nemčiji je opozorila, da se Slovenija kljub povečanju uvršča med države z najmanjšo plačno vrzeljo med spoloma. V tej luči je ocenila, da ima država "odlične možnosti, da se bojuje proti neenakosti". "Imate boljše predispozicije kot države, kot sta Nemčija in Češka, ki imata pred seboj še dolgo pot," je zatrdila. V Nemčiji je splošna plačna vrzel med spoloma leta 2017 znašala 21 odstotkov.

Na Češkem je bila medtem plačna vrzel med spoloma leta 2017 pri 21,1 odstotka (večja - pri 25,6 odstotka - je bila le v Estoniji).