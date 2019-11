Če bi idejo potrdila vlada, bi bili na vrsti še poslanci. Spremeniti bi bilo namreč treba zakon o slabi banki, saj ta nikakor ni bila predvidena za sprejemanje, oziroma celo ustanavljanje novih družb. Nova družba bi imela največ šest letal, zaposlovala pa bi med 140 do 150 ljudi, od tega približno 70 pilotov in stevardes.

"Šok, ki je nastal zaradi propada Adrie, ne koristi. Kratkoročni učinki so bili odpovedani dogodki, ki so bili že potrjeni,"pa je povedal Tomaž Krušič iz Intours DMC. Zaradi nejasne prihodnosti, se tuja podjetja hitro usmerijo drugam. "Žal, glede na stanje tudi mi opažamo, da je v tem časovnem obdobju, ko je bilo ponavadi največ dela s pripravami ponudb, precej bolj mirno kot je bilo lansko leto,"opaža Krušič.

Načrt predvideva uporabo šestih 90-sedežnih letal kanadskega proizvajalca Bombardier, od katerih bi podjetje eno letalo moralo imeti v lasti. Ta letala so sicer bila tudi v Adriini floti najbolj razširjena. Z njimi bi leteli na za državo nujnih linijah, ki vključujejo večja evropska vozlišča, vključno z Brusljem, ter tudi nekaj destinacij na Balkanu. Prvi segment gospodarstva, ki bi z novo družbo veliko pridobil ali vsaj ohranil nekaj dobrega imena Slovenije, pa je kongresni in korporativni turizem.

Kako do 13 milijonov za nekdanje zaposlene?

Preglavic pa nimajo le turistični delavci. Tudi stečajni upravitelj se te dni ukvarja z vprašanjem, kako zbrati dovolj denarja za plačilo prednostnih terjatev. Gre za kar 13 milijonov evrov, na katere čakajo nekdanji zaposleni. "Glavnina obračunanega zneska so odpravnine. To je okrog osem milijonov.Neizplačane plače pa so bile za avgust, september,indeloma za oktober do izteka odpovednega roka,"je povedal stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik. Spicer pa interesentov za nakup ne manjka. V nedeljo se izteče rok za oddajo nezavezujočih ponudb. "Imeli smo kar nekaj razgovorov, tako z interesenti iz Slovenije kot tudiiz tujine."

Ali so med interesenti tudi država oziroma DUTB, pa bo znano v ponedeljek, ko bodo prispele ponudbe tudi odprli.