V Volkswagnu alarmantno, zaposleni v Audiju protestno ukradli 200 ključev

Evropska avtomobilska industrija se je znašla v krizi, najgloblje se v težave pogreza največji evropski avtomobilski proizvajalec Volkswagen, zaskrbljeni so tudi slovenski dobavitelji. Plat zvona bijejo tudi v Audiju. V njegovi bruseljski tovarni so delavci protestno ukradli okoli 200 avtomobilskih ključev, ki jih ne nameravajo vrniti, dokler ne dobijo pojasnil vodstva o prihodnosti tovarne.

Volkswagnov motor glasno škripa. Trge je močno pretreslo sporočilo vodstva podjetja, da zaradi vse višjih stroškov ne izključujejo zaprtja nekaterih tovarn v Nemčiji. Nemški gigant sicer od ustanovitve leta 1937 pod Hitlerjem v domovini ni zaprl še nobene tovarne, od leta 1988 pa tudi po svetu ne. Prodaja avtomobilov ostaja daleč pod ravnjo pred pandemijo covida. Volkswagen proda okoli 500.000 vozil manj na leto, kar je približno enakovredno proizvodnji dveh tovarn, pojasnjujejo v vodstvu. Obsežen varčevalni program, vreden 10 milijard evrov, ki so ga predstavili lani, ob slabših poslovnih rezultatih očitno ne bo dovolj. "Povečati moramo produktivnost in zmanjšati stroške," so odločeni. A brez odpora zaposlenih zagotovo ne bo šlo.

Volkswagen FOTO: AP icon-expand

Sindikati za slabe rezultate krivijo zgrešene odločitve vodilnih. "V skupini Volkswagen smo v zahtevnih razmerah na ravni preteklega leta. Pri Porscheju smo drugo četrtletje zaključili s 17-odstotnim donosom. Torej v tem pogledu gredo stvari precej dobro. Imamo še veliko dela, vendar sem še vedno zelo prepričan, da bomo letošnje leto zaključili v dobri formi," je pred mesecem dni dejal prvi mož skupine Volkswagen Oliver Blume. In če je še pred mesecem dni prvi mož skupine Volkswagen, ki pod skupnim dežnikom združuje tudi znamke Audi, Porsche, Bentley, Škoda, Seat in druge, zvenel razmeroma optimistično, je zdaj slika precej drugačna. Razmere v Volkswagnu so alarmantne, za nemški Bild priznava Blume. Kolač se je zmanjšal, za mizo pa imamo več gostov, se je slikovito izrazil. Za glave se držijo tudi v Audiju. Zaradi slabega povpraševanja po njihovem električnem modelu, ki ga proizvajajo v tovarni v belgijskem Bruslju, slednji grozi zaprtje.

Delavci ukradli okoli 200 ključev, vrnili jih bodo, ko dobijo pojasnila o prihodnosti tovarne Delavci so iz obupa zasegli okoli 200 avtomobilskih ključev in kljub grožnjam vodstva, da jih čakajo kazenske ovadbe, nameravajo vztrajati, dokler ne dobijo pojasnil o prihodnosti. "Zelo smo jezni, imamo otroke," pravijo. Številni evropski proizvajalci so preveč kart stavili na električne avtomobile, a trg slednjih se ohlaja, po levi in desni pa so jih s cenejšimi vozili prehiteli kitajski proizvajalci. Izvršni direktor Volkswagna skuša pomirjati z obljubo, da podjetje, ki je oblikovalo celotne generacije, svoje domovine ne bo zapustilo. Imamo zaposlene, katerih dedki so delali v podjetju, poudarja, in želimo si, da bodo to lahko nadaljevali tudi njihovi vnuki.