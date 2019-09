Razočarani potniki na Brniku: Nihče nas ni obvestil o odpovedih letov

Kaj bosta storili, še ne vesta. Še enkrat se bosta obrnili na Lufthanso, s katero sta pripotovali v Evropo in ki jima je uredila sedež na Adrijinem letu, sedaj pa jima ne želi pomagati. "Ne vem, kje bova končali. Trudiva se ostati mirni, a zagotovo nisva zadovoljni," sta izpostavili in dodali, da je morebiten nakup nove letalske karte iz lastnega žepa seveda drag in da marsikdo takšnega morebitnega stroška ni vključil v svoj proračun, ko se je odpravil na potovanje.

Na Adrii so jima svetovali, naj se obrneta na agencijo, pri kateri sta rezervirali karto, od tam so ju poslali nazaj na Adrio. "Ne morejo nama ponuditi hotela, ne morejo nama ponuditi prevoza, ničesar nama ne morejo ponuditi. Hkrati pa naju ne morejo preusmeriti na noben drug let, ker so vsi polni,"je izpostavila ena od njiju.

Kot smo že poročali, so letala Adrie Airways, z izjemo letov Frankfurt-Ljubljana in Ljubljana-Frankfurt, prizemljena. Odpovedi letov so razjezile dve Američanki, ki bi morali prek Münchna danes leteti v Kalifornijo oz. Teksas. Za odpovedi sta prijateljici izvedeli "točno ob 10. uri na okencu". "Poslali nam niso nobenega SMS-sporočila, nobene e-pošte, nikakršnega obvestila nisva prejeli," je bila kritična ena od njiju. Še v torek sta se lahko prek spleta normalno prijavili na let.

"Ne želijo nam pomagati. Dali so nam informacije o pravilih EU, ki določajo, da mora letalska družba v primeru odpovedi ali zamud pomagati potnikom, a tega ne spoštujejo," je bil podobno kritičen potnik iz ameriškega Massachusettsa, ki je v Sloveniji dopustoval s soprogo in bi se moral danes prek Frankfurta vrniti domov.

Na Adrii so jima zgolj povedali, kam lahko v prihodnosti pošljeta dokazila o nastalih dodatnih stroških zaradi nakupa nove letalske karte ali dodatnih hotelskih prenočitev. Kaj bosta storila, še ne vesta. Odpravila se bosta nazaj v Ljubljano in verjetno ostala še dva dni, je povedal. Dodal je še, da situacija ni pokvarila njunega doživljanja Slovenije in da celotna izkušnja ostaja zelo pozitivna.

Bolj kritičen je bil Davor iz hrvaške Reke, ki bi moral danes leteti v Tirano. "Obtičal sem tukaj, to je katastrofa," je dejal. "Dali so mi izjavo o pravicah, ki jo bom sedaj prebral, druge možnosti nimam," je pojasnil. Drugega leta mu na Adrii niso ponudili, pa tudi sicer mu to ne bi pomagalo. "Danes moram biti v Tirani - in ne bom," je bil jezen.

Starejši par iz Avstralije, ki je bil v Sloveniji na obisku pri sorodnikih, bi moral danes zvečer prek Frankfurta leteti domov. Še v torek so jim v Adrii naročili, naj bodo na letališču dve uri pred letom, a so se potem, ko so iz medijev izvedeli za težave letalske družbe, raje iz Velenja na Brnik pripeljali že dopoldan.

Pri Adrii so jim uspeli pomagati, in sicer bodo leteli iz Zagreba. So pa povedali, da sorodniki v Avstraliji živijo že 62 let in so Slovenijo obiskali vsaj 40-krat, a podobne situacije še niso doživeli.

Mlada potnica pa bi danes morala leteti v Stockholm. Njej so na Adrii uspeli najti drug let iz Brnika, a z 10-urno zamudo. "Situacija je precej neprijetna," je povedala in dodala, da bo teh 10 ur verjetno pač preživela na letališču.

Adria Airways, ki se je znašla v praktično brezizhodnem položaju in trenutno nima dostopa do potrebnega svežega denarja za svoje obratovanje, je za danes in sredo začasno prekinila izvajanje večino letalskih operacij, a je naknadno sporočila, da bo vendarle izvedla leta v najpomembnejše vozlišče nemške Lufthanse v Frankfurtu. Če to pomeni tudi dokončen propad letalskega prevoznika, bo znano v prihodnjih dneh.

Turistične agencije imajo rešitev

V turistični agenciji Palma so pojasnili, da so svojim gostom za vse današnje odhode in povratke, ki bi morali biti izpeljani z Adrio, zagotovili nadomestne prevoze. Ob tem so poudarili, da so zagotovljena tudi ostala njihova paketna potovanja in da bodo realizirali vse načrtovane čarterske polete. Kot so dodali, bodo naredili vse, da bodo potniki razvoj dogodkov občutili v najmanjši možni meri.

Podobna zagotovila sopodali tudi v turistični agenciji Kompas. Svojim potnikom, ki se danes vračajo domov iz Kalabrije in Turčije, so že uredili ustrezno alternativo, o vsem jih tudi obveščajo. Poleg tega imajo pripravljene alternative za sredino vrnitev svojih potnikov s Kosa in Samosa, tudi za obveščanje bo poskrbljeno, so se zavezali.