Razpoloženje med nemškimi izvozniki 'v prostem padu'

"Izvozno usmerjena industrija je trenutno v šibkem stanju," je najnovejše rezultate pospremil vodja raziskav pri Ifu Klaus Wohlrabe.

Večina podjetij pričakuje upad naročil iz tujine. Najbolj pesimistični so v kovinski in avtomobilski panogi. Rast izvoza medtem pričakuje le peščica sektorjev, med njimi proizvajalci hrane in pijače. Na rast mednarodne prodaje upajo tudi proizvajalci stekla in keramike. V kemični industriji pa so prisotne tako optimistične kot pesimistične napovedi glede povpraševanja, zato naj bi izvoz ostal na enaki ravni, so še zapisali pri Ifu.