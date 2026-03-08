'Razprodaja' zlata v Dubaju

Po poročilu Bloomberga so številni kupci zaradi vse večjih logističnih težav začasno ustavili nova naročila iz Dubaja. Zlato in žlahtne kovine se takotam kopičijo, saj stranke zaradi motenj v letalskem prometu in negotovih rokov dobave niso pripravljene plačati višjih stroškov pošiljanja in zavarovanja brez jasnega zagotovila, da bo zlato prispelo pravočasno. Posledično so se nekateri trgovci odločili, da raje, kot da zaloge pustijo v skladiščih, ki jih morajo plačevati, žlahtne kovine v Združenih arabskih emiratih ponudijo s popusti. Ti v primerjavi z globalno referenčno vrednostjo v Londonu znašajo do 30 dolarjev (26 evrov) na unčo zlata, so za portal povedali poznavalci, ki pa so ostali neimenovani.

Zlato FOTO: AP

Številne pošiljke zlata so po navedbah njihovih virov tudi v petek ostale ujete v Dubaju. Nekaj tovora je sicer začelo znova potovati šele sredi tedna, ko so se z omejitvami nadaljevali tudi nekateri leti. Združeni arabski emirati, zlasti Dubaj, igrajo osrednjo vlogo v svetovni trgovini z zlatom. Mesto je pomembno središče za rafiniranje in izvoz plemenitih kovin kupcem po vsej Aziji, prav tako pa predstavlja tudi središče za pošiljke, ki prihajajo iz Švice, Združenega kraljestva in več afriških držav.