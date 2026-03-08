Naslovnica
Gospodarstvo

'Razprodaja' zlata v Dubaju

Dubaj, 08. 03. 2026 20.18 pred 57 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.P.
Zlato

Trgovci z zlatom v Dubaju to plemenito kovino kupcem ponujajo z velikimi popusti. Razlog za to je vojna na Bližnjem vzhodu, ki teče že deveti dan zapored. Spopadi so namreč prekinili lete in ustavili pošiljke v enem ključnih svetovnih trgovskih središč.

Po poročilu Bloomberga so številni kupci zaradi vse večjih logističnih težav začasno ustavili nova naročila iz Dubaja. Zlato in žlahtne kovine se takotam kopičijo, saj stranke zaradi motenj v letalskem prometu in negotovih rokov dobave niso pripravljene plačati višjih stroškov pošiljanja in zavarovanja brez jasnega zagotovila, da bo zlato prispelo pravočasno.

Posledično so se nekateri trgovci odločili, da raje, kot da zaloge pustijo v skladiščih, ki jih morajo plačevati, žlahtne kovine v Združenih arabskih emiratih ponudijo s popusti. Ti v primerjavi z globalno referenčno vrednostjo v Londonu znašajo do 30 dolarjev (26 evrov) na unčo zlata, so za portal povedali poznavalci, ki pa so ostali neimenovani.

Zlato
Zlato
FOTO: AP

Številne pošiljke zlata so po navedbah njihovih virov tudi v petek ostale ujete v Dubaju. Nekaj tovora je sicer začelo znova potovati šele sredi tedna, ko so se z omejitvami nadaljevali tudi nekateri leti.

Združeni arabski emirati, zlasti Dubaj, igrajo osrednjo vlogo v svetovni trgovini z zlatom. Mesto je pomembno središče za rafiniranje in izvoz plemenitih kovin kupcem po vsej Aziji, prav tako pa predstavlja tudi središče za pošiljke, ki prihajajo iz Švice, Združenega kraljestva in več afriških držav.

Preberi še Apokaliptični prizori iz Teherana: ogenj, kaos in tema

Zlato običajno prevažajo v tovornih prostorih potniških letal. A ti leti so bili zaradi intenzivnih spopadov med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi omejeni, trgovci pa se zaradi številnih tveganj in zapletov, zlasti pri prečkanju meja, ter tudi nevarnosti takšnega "potovanja" se le redko poslužujejo transporta tako dragocenega tovora po kopnem.

Motnje v prodaji zlata čutijo tudi v Indiji, ki predstavlja enega največjih trgov za dubajsko zlato. A za zdaj se zdi, da si indijski kupci zamude še lahko privoščijo. Glavni svetovalec za Južno Azijo pri Metals Focus Chirag Sheth je namreč dejal, da so indijske domače zaloge po večjem uvozu v januarju še vedno zadovoljive. "Če pa bodo motnje trajale več mesecev, bodo tudi pri nas nastopile težave," je dejal.

zlato vojna bližnji vzhod cena dubaj

