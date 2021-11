PRENOS V ŽIVO: Razrešen Ribič o pritiskih in imenih: Energetiko je prevzela NSi

V petek pozno popoldne je namreč, kot smo že poročali , Nadzorni svet Elektra Ljubljana predčasno in iz krivdnih razlogov razrešil dolgoletnega predsednika uprave Andreja Ribiča. A še pred tem so, kot kaže, na Ribiča izvajali pritiske. Ti naj bi prihajali s samega vrha Janševe stranke. Kot je namreč včeraj v oddaji Ena na Ena povedal ljubljanski župan Zoran Janković , je Ribiča generalni sekretar stranke Borut Dolanc povabil na sestanek v državni zbor. Ta je, tako Janković, potekal v pisarni Danijela Krivca , vodje poslanske skupine SDS. Na sestanku so Ribiču rekli: "Tukaj imaš pogodbo, odstopi predčasno," je dejal Janković. Ker pogodba Ribiču tako ali tako preneha sredi marca prihodnje leto, ponudbe ni sprejel. "Dejal je, da ne bo odstopil, in sedaj ga je nadzorni svet zamenjal. Ampak da ga kličeš v državni zbor, hram demokracije, da mu rečeš, da ne bo več direktor, ker so se tako odločili v SDS-u ..."

Dejal je še, da ponudbe, da odstopi, ni sprejel predvsem zato, ker je družbo pred enajstimi leti prevzel v razsulu, danes pa je to uspešna energetska družba. "Sodelavcem ne bi mogel pogledati v oči in reči, da štiri mesece pred koncem mandata odstopam iz osebnih razlogov.

Očitki Ribiču se sicer nanašajo na družbo GEN-EL. "Vendar pa ni regulatornega pogoja, da bi se uveljavila nakupno opcijo. To je pomembno, ker je vrednost naše naložbe večja od te opcije, zato sem uporabil vsa sredstva, da zavarujem našo naložbo." Ribič je poudaril, da je ravnal gospodarno. Dodal pa je tudi, da papirjev še nima v rokah, zato o konkretnih obtožbah ne more govoriti.

"Prepričan sem, da za razrešitev ni bilo razlogov, to bom dokazal na sodišču," je danes poudaril Ribič. "Zapis nadzornega sveta, da se odloča o moji krivdni razrešitvi, hkrati mi ponuja sporazume, je kontradiktoren. Če sem kriv, bi me morali brez pogajanj razrešiti takoj," pravi. Dodaja, da se je njegova razrešitev dlje časa napovedovala, prav tako je bil povabljen k stranki SDS, kjer mu je bil ponujen dogovor. "Prepričan sem, da je za tem minister Jernej Vrtovec, saj da je pred tedni v Hrastniku rekel, da se bodo morali stari direktorji posloviti: "Prav tako sem izvedel, da je sektor za energetiko prevzela stranka NSi." Kot še tretji razlog za svojo razrešitev pa navaja, da je ta teden je skupščina GEN-I, kjer naj bi akterji želeli vzeti glasovalne pravice, ki jih ima Elektro Ljubljana na tej skupščini, saj "gre za položaj Roberta Goloba".

Ribič je nato navedbe ljubljanskega župana potrdil. Povedal je, da so mu najprej ponudili predčasni sporazum z odpravnino, če bi vrh Elektra Ljubljana, podjetja, ki upravlja največje distribucijsko omrežje, po več kot desetih letih vodenja zapustil sam. Predlog je zavrnil: "Glede na razloge, ki so jih navajali, je očitno, da so želeli pripeljati nekoga, ki bo sklenil škodljiv posel ter oškodoval družbo in njene delničarje, v dobro katerih sem vedno delal."

Na koncu naj bi bil tako Ribič razrešen, ker ni pristal na pogoje vrha SDS. Na njegovo mesto kot vršilec dolžnosti sicer prihaja dosedanji finančni direktor Marjan Ravnikar. V zraku pa je ostalo vprašanje, kdo v resnici stoji za menjavo, Ribič je sklepal, da so navodila prišla od "višjih": "Dolanc me je povabil na pogovor, dejal je, da se je hotel z mano prijazno pogovoriti in da to ni njegova želja, ampak da je želja od višjih … sklepam, da od ministra Vrtovca, ker je on tisti, ki je odgovoren za energetiko."

Minister Jernej Vrtovec pravi, da kot politik ne posega v upravljanje gospodarskih družb.

Bi pa naj energetiki v naslednjih dneh grozil kadrovski cunami. Naslednji naj bi bil na vrsti – morda že danes – predsednik uprave Gen-I Robert Golob.