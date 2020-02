Razrešili direktorja Marjetice in napovedali sestanek z zaposlenimi

Med stavko naj bi opravljali le nujen obseg del, kar se nanaša na kanalizacijsko in pogrebno službo, odvoz smeti pa bi izvajali le pri javnih ustanovah, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele in zdravstveni domovi.

Njihove zahteve tudi po zamenjavi na vrhu ostajajo enake. Na prvem mestu so za 3,65 odstotka višje osnovne plače, kar četrtina zaposlenih namreč prejema dodatek do minimalne plače pričakujejo pa tudi sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilo nadomestila plače za čas stavke. Če dogovora v kratkem ne bo, bodo na pustni torek začeli stavkati do izpolnitve zahtev. Kaj pa to pomeni za občane? Razen iz javnih ustanov, kot so šole, vrtci in bolnišnice, smeti ne bodo odvažali, prav tako ne bodo pobirali parkirnin.

Ali se bo Koper prihodnji teden začel utapljati v smeteh? Vprašanje je povsem na mestu, česar se zaveda tudi koprski župan Aleš Bržan. "Situacijo je treba rešiti in jaz verjamem, da se bo rešila še pred napovedano stavko," je dejal.

Prva naloga novega začasnega direktorja občinskega komunalnega podjetja bo zato z delavci doseči dogovor za izognitev stavki. Za v četrtek zgodaj popoldne je sklican prvi usklajevalni sestanek s predstavniki zaposlenih, tako da bo očitno v družbi vendarle stekel socialni dialog, katerega odsotnost so delavci očitali Draščiču. Še več, po naših informacijah naj bi novo vodstvo, ne glede na sestavo, sindikatom ugodilo in se tako izognilo stavki.