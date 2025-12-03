Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Razveljavljen že drugi razpis javne agencije Spirit

Ljubljana, 03. 12. 2025 22.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
0

V letu dni razveljavljen že drugi razpis javne agencije Spirit. Vreden je bil 42 milijonov evrov, namenjen pa učinkoviti rabi energije in razogličenju v industriji. Podjetja, ki so ostala brez evropskih milijonov, se zdaj združujejo in razmišljajo o možnih ukrepih, tudi o tožbi.

Na zdaj že razveljavljen razpis javne agencije Spirit se je prijavilo 39 podjetij, med drugim neuradno tudi Lek. V uredništvo pa smo prejeli dopis deseterice drugih, v katerem trdijo, da so zaradi preklica utrpeli več vrst škode. Denimo, zaradi vloženega denarja v pripravo vloge in investicij, ki so jih izvedli zaradi pričakovanih razpisnih spodbud. Pa tudi zaradi posledičnega upada konkurenčnosti na trgu, so zapisali v dopistu. 

Na ministrstvu so preklic pojasnjevali z argumentom, da so bile vloge slabo pripravljene in da bi bilo uspešnih premalo, s čimer bi ogrozili črpanje evropskih sredstev. Kot smo izvedeli, so podjetja preigravala tudi možnosti tožb proti Spiritu, a se za to niso odločila. 

Na Spiritu pa se opirajo na pravico, da lahko javni razpis razveljavijo kadarkoli do izdaje sklepov o izboru in da je oddaja prijave na razpis – izključno poslovna odločitev prijaviteljev.

razpis javna agencija spirit podjetja
Naslednji članek

Primož Zelenšek: Podjetništvo je kot vožnja z vlakcem smrti

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385