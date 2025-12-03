Razveljavljen že drugi razpis javne agencije Spirit

Na zdaj že razveljavljen razpis javne agencije Spirit se je prijavilo 39 podjetij, med drugim neuradno tudi Lek. V uredništvo pa smo prejeli dopis deseterice drugih, v katerem trdijo, da so zaradi preklica utrpeli več vrst škode. Denimo, zaradi vloženega denarja v pripravo vloge in investicij, ki so jih izvedli zaradi pričakovanih razpisnih spodbud. Pa tudi zaradi posledičnega upada konkurenčnosti na trgu, so zapisali v dopistu.

Na ministrstvu so preklic pojasnjevali z argumentom, da so bile vloge slabo pripravljene in da bi bilo uspešnih premalo, s čimer bi ogrozili črpanje evropskih sredstev. Kot smo izvedeli, so podjetja preigravala tudi možnosti tožb proti Spiritu, a se za to niso odločila.

Na Spiritu pa se opirajo na pravico, da lahko javni razpis razveljavijo kadarkoli do izdaje sklepov o izboru in da je oddaja prijave na razpis – izključno poslovna odločitev prijaviteljev.