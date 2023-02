Rdeča luč ideji, da bi imele kripto valute status uradne valute

Bitcoin in dogecoin

O vprašanju kripto valut je razpravljal izvršni odbor IMF na podlagi pripravljenega poročila "Elementi učinkovitih politik za kripto sredstva". To predstavlja ključne elemente za prihodnjo politiko v zvezi s kripto valutami. Številne države so se za ureditev področja zavzele še posebej po težavah kripto valut in kripto borz v zadnjem času. Tudi pri IMF menijo, da stanje, ko se na tem področju ne naredi nič, enostavno ni več vzdržno.