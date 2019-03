'Rebalans vmesna pot med socialo in zategovanjem pasu'

Javne finance so obremenjene s posledicami minulih odločitev in obveznosti, zato so popravki veljavnega proračuna nujni, je pojasnil odločitev vlade za pripravo rebalansa. Spomnil je na dogovor o zvišanju plač javnih uslužbencev iz lanskega decembra, ki je bilo po letih odrekanja upravičeno, a Šarec zdaj pričakuje razumevanje, da nova zvišanja niso mogoča."Pričakujem pa tudi delo in prizadevnost," je dodal.

Predlog rebalansa, ki ga ima na dnevnem redu DZ, je po besedah predsednika vlade Marjana Šarca vmesna pot med zgolj in samo socialno državo ter zategovanjem pasu in varčevanjem do maksimalne možne mere.

Bonbončki prav tako niso bile višje povprečnine za občine, spomnil je tudi na zvišanje denarnih socialnih pomoči ter letni dodatek za upokojence. "Lahko nam očitate marsikaj, brezčutnosti pač ne," je dejal.

Rebalans po Šarčevih besedah zagotavlja ustrezno razmerje med zagotavljanem stabilnosti javnih financ, skrbjo za državljane ter širšim razvojem države. Prihodki se bodo v primerjavi z veljavnim proračunom povečali za 6,2 odstotka na 10,35 milijarde evrov, odhodki pa za 4,8 odstotka na 10,16 milijarde evrov. Ob tem je opozoril, da tudi letos pričakujemo presežek, in sicer v višini 193,6 milijona evrov presežka.

Z rebalansom bodo skoraj vsa ministrstva dobila več denarja, prav tako se bo finančno okrepilo veliko področij. Med njimi je Šarec izpostavil povečanje denarja za investicije, varnost, znanost, izobraževanje in šport, socialno varnost ... "Ne zatiskam si oči, da bi različni akterji želeli več denarja - zase seveda," je dejal in dodal, da čaka na dan, ko bomo kot družba naredili premik k zavesti, da so na vsakem posamezniku tudi odgovornosti, ne le pravice.

Ugotovil je, da imamo dva različna pogleda na izvajanje fiskalne politike."Nekateri bi imeli zgolj in samo socialno državo in še več sociale, pa čeprav Slovenija za transferje namenja veliko. Na drugi strani so tisti, ki bi pas zategovali in varčevali do maksimalne možne mere. Mi smo izbrali vmesno, kompromisno pot. Tako pot, ki bo javnofinančno vzdržna ne glede na morebitne ovire," je dejal.