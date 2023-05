Recesija: Ko Nemčija kihne, Slovenija dobi vročino

"Ko Nemčija kihne, Slovenija dobi vročino," kljub obrabljenosti fraze slovenske gospodarstvenike ob vnovičnem ohlajanju nemškega gospodarstva skrbi. Že pred časom so zaznali upad trgovske menjave. Vesna Nahtigal pa pravi: "Še bolj pa skrbi, da smo na tak upad mi začeli opozarjati že lani oktobra, ko smo pri nas opazili, da se nam proizvodnja zmanjšuje." V nekaterih panogah tudi že do 22 odstotkov: "To je drastičen padec, vsi alarmi bi nam morali zvoniti že pri dveh odstotkih," opozarja Nathigalova.