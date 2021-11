Referenčno obrestno mero CHF Libor bo nadomestil Saron

22. oktobra je bila v uradnem listu EU objavljena izvedbena uredba Komisije EU o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF Libor, ki je v EU kot nadomestno referenčno obrestno mero določila Saron. Uredba je v celoti zavezujoča in se bo s 1. januarjem 2022 neposredno začela uporabljati v vseh državah članicah Evropske unije, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Libor so londonske medbančne obrestne mere, ki jih izračunava in objavlja upravljalec referenčnih vrednosti ICE Benchmark Administration. Marca 2021 je organ za finančno poslovanje v Združenem kraljestvu sklenil, da bo panel bank, ki sodelujejo pri določanju obrestne mere, z 31. decembrom prenehal objavljati vrednosti Liborja za določene valute, tudi za švicarski frank. To bo vplivalo na nove in obstoječe kreditne ter druge finančne pogodbe, ki so indeksirane z obrestno mero Libor.