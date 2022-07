'Regulacija cen elektrike mora biti enaka tudi za obrtnike in male podjetnike'

Prav zato so uvrščeni med velike poslovne odjemalce. Vlado pozivajo, naj cene elektrike zniža tudi zanje, sicer bodo posledice katastrofalne, pravi Cvar. "To bi seveda zajezilo rast inflacije in zaskrbljujoče stanje na področju morebitnega odpuščanja zaposlenih," dodaja. Mala in srednja podjetja namreč predstavljajo hrbtenico gospodarstva in zaposlujejo 70 odstotkov vseh delovno aktivnih. Želijo si izenačenja cen elektrike, ki jih je za 1. september napovedal minister Kumer. "In zato bo mesečni in tudi letni strošek električne energije znižan pri vseh gospodinjskih odjemalcih in malih poslovnih odjemalcih, ne glede na dobavitelja," je dejal minister. "Kar vsekakor na trg vnaša veliko mero predvidljivosti in zanesljivosti za končne gospodinjske in male poslovne odjemalce," pa opozarja Jan Zakrajšek iz Energetike Ljubljana.

Tudi če obrtniki delajo sami, to še ne pomeni, da so uvrščeni med male poslovne odjemalce. Številne obrti so namreč vezane na naprave, ki presegajo priključno moč 43 kilovatov. Denimo tudi delavnice z enim strojem. "Kaj šele z nekaj stroji, ki jih imajo manjši lesarski obrati z nekaj zaposlenimi. Restavracije s srednjimi kuhinjami, kjer imajo kavomat in nekaj aparatur, prav tako priključno moč že presegajo za 43 kilovatov," razlaga Blaž Cvar , predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Nekoliko manj navdušeni so trgovci z elektriko. Tudi če vlada uredbe ne bo spremenila v prid obrtnikov, bo ukrep znižanja položnic nekatere udaril. Skupina HSE, ki ima v večinski lasti Energijo Plus in ECE, možne rešitve še išče. Enako tudi Energetika Ljubljana. "Uredba odpira določena vprašanja, ki jih bo treba v naslednjih dneh, tednih rešiti ... Glede razlike v ceni med to cenovno kapico in stroški, ki jih imamo dobavitelji in proizvajalci," pravi Zakrajšek.

Bolj konkretni so pri Petrolu. Če se breme draginje jeseni ne bo porazdelilo, bodo na račun regulacije elektriko prodajali z izgubo. Zaradi nakupov v preteklosti elektriko zdaj prodajajo po precej nižji ceni od aktualne tržne. Če je dolga leta megavatna ura stala 50 evrov, danes stane več kot 300 evrov. Gen-I pa gospodinjskim odjemalcem že zdaj računa manj, kot je za jesen določila vlada. To je družbeno odgovorna usmeritev, so prepričani, morebitne izpade pa bodo skušali nadomestiti na mednarodnih trgih.