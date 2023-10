Cene bencina in dizla od torka nespremenjene

Cene bodo veljale do vključno 6. novembra.

Po neuradnih informacijah STA je sklep o rahlem zvišanju trošarin, tako da cene ostanejo na enaki ravni, pripravljen za današnjo dopisno sejo vlade, ki pa še ni bila sklicana.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.