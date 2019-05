'Rekli so nam, da je nevaren toliko kot kuhinjska sol. Zdaj umiramo za rakom'

"Ne tožimo jih, ker njihov produkt povzroča raka, tožimo jih, ker ljudem niso povedali, da ga povzroča," so za NBC News povedali številni, ki te dni tožijo proizvajalca Roundupa. Odškodnine naj bi padle na pleča giganta Bayerja, ki je pred časom kupil proizvajalca Monsanto.

Med njimi je tudi, poroča NBC, John Barton, ki je s pripravkom škropil svoja bombaževa polja s pomočjo traktorske in tudi nahrbtne škropilnice. Domov je, kot je povedal novinarjem, pogosto prišel moker – tako od potenja na žgočem soncu kot zaradi pripravka, ki je prešel na njegova oblačila, kožo in se zažiral v pore njegovega telesa. Bartona, ki je gospodaril več kot 30 let, stranski učinki niso skrbeli: "Rekli so, da je škropivo nevarno ravno toliko kot kuhinjska sol, da ga lahko celo pijemo, da ga lahko škropimo po vseh vrstah rastlin, ubil pa bo samo plevel."

Potem pa se je Barton želel upokojiti, načrtoval je, da se bosta s soprogo preselila in uživala jesen življenja. A je bilo sanj hitro konec, Bartonu so namreč postavili diagnozo – rak.

Danes je eden od 40 tožnikov v zgolj enem od okoli 13.000 primerov tožb proti Bayerju, ki se nanašajo na glifosat. Sodnik je "sprtima stranema" na zaslišanju naložil, da se poskusita poravnati, sicer bo steklo sojenje.

Monsanto postaja Bayerjev vse večji mlinski kamen; odkar so junija lani kupili podjetje, se je vrednost njihovih delnic – prav zaradi številnih tožb, povezanih z "zloglasnim Monsantom" – skoraj prepolovila.

Samo v treh tožbah, kolikor je bilo razrešenih letos, je Bayer izgubil ogromno denarja, nazadnje je sodišče paru iz Kalifornije pred tednom dni dodelilo kar dve milijardi dolarjev (približno 1,8 milijarde evrov) odškodnine. "Sodišču smo pokazali surove podatke, dokaze, ki jih EPA (ameriška agencija za varstvo okolja) nikoli ni videla, prav vse raziskave pa so prišle do zaključka, da gre za rakotvorno snov," je za NBC dejal Brad Wisner, partner odvetniške družbe, ki je bila del sojenja v primeru Pilliod, ki se je končal z dvomilijardno odškodnino.

Sojenje se je sicer zaključilo le nekaj dni potem, ko je EPA sporočila, da "glifosat ni kancerogen".

Odmevna odškodnina, a koliko bo proizvajalec na koncu dejansko izplačal?

Bayer seveda vztraja, da mora nekdo ustaviti gonjo s tožbami – poudarjajo, da dokazov o povezavi med snovjo in rakom ni. Prepričani so, da bo po pritožbi sodišče na koncu stopilo na njihovo stran.

Oglasilo se je celo nekaj analitikov, ki menijo, da je zdaj pravi čas za nakup Bayerjevih delnic, saj da delnice giganta "lahko padejo samo do neke meje", prav tako večina dvomi, da bo Bayer na koncu resnično plačal dve milijardi dolarjev odškodnine.

Podobno se je zgodilo lani v odmevnem primeru, v katerem je sodišče DeWaynu Johnsonusprva prisodilo 289 milijonov dolarjev (259 milijonov evrov), potem pa je sodišče znesek oklestilo na 78 milijonov dolarjev (69 milijonov evrov). Kljub znižanju odškodnine je bila večina vpletenih v primer zadovoljna, da je sodba zdržala, mnogi so namreč pričakovali, da jo bo proizvajalec na sodišču uspešno izpodbijal. Johnson je škropivo uporabljal pri svojem delu, ko je bil star 42 let, pa so mu diagnosticirali raka.

"Če ne moremo obvladovati plevela, ni hrane"

Glifosat je sicer najbolj razširjen herbicid v ZDA, kjer se je njegova poraba s 635.000 kilogramov leta 1974 povzpela na več kot 1,25 milijona ton leta 2014 (podatek navaja publikacija Environmental Sciences Europe). Priljubljenost je povezana z njegovo izjemno učinkovitostjo, saj izjemno hitro opravi s plevelom.

"Treba je razumeti, da ne moremo nahraniti sveta, če ne nadzorujemo plevela,"je prepričan profesor univerze v Georgii Stanley Culpepper, ki ga povzema NBC. Prepričan je, da glifosat ne gre nikamor, saj številne sicer skrbijo potencialni stranski učinki – a pretehta njegova učinkovitost. Slednja je ključna za obstanek kmetij, še pravi strokovnjak. V ZDA je od leta 2007 do 2017 izginilo več kot 1600 kmetij, kmete v bankrot potiskajo nizke cene pridelkov in številne naravne ujme.

S strokovnjakom se strinja tudi kanadski pridelovalec žita in lobist organizacije Grain Growers of Canada Warren Sekulic. Ta je zaCBC Radio dejal, da ga niti dejstvo, da sodišča pritrjujejo pomislekom v zvezi z glifosatom, ne prepričajo, da bi ga nehal uporabljati. Neuporaba bi namreč zanj, kot pravi, "pomenila katastrofo". "Sredstvo je spremenilo zdravje naših tal, rastlin in financ," je prepričan. Veliko denarja prihrani že samo s tem, ker mora zemljo veliko manj pripraviti na sajenje, dodaja. Njivo s pripravkom poškropi tik pred sajenjem, kar po njegovem pozitivno vpliva še na ohranjanje vlage in manjšo erozijo. "Trenutno na trgu ni ničesar, kar bi to sredstvo lahko nadomestilo." Zaupa tudi izjavam proizvajalca, da sredstvo ni škodljivo, glede odločitev porot pa pravi, da porotniki "nimajo strokovnega znanja, da bi presojali o takšnih nevarnostih": "Regulatorji pravijo, da je sredstvo varno, zato skrbi nimam."

Nad plevel z glifosatom tudi pri nas. A nova pobuda ga želi nepreklicno prepovedati – in to takoj in na vseh površinah