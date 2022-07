Rekordna letna inflacija v območju evra

Cene energentov so v območju evra junija medletno porasle za 41,9 odstotka. Sledile so cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov, ki so se zvišale za 8,9 odstotka.

Cene neenergetskega industrijskega blaga so se medletno zvišale za 4,3 odstotka, storitve pa so se podražile za 3,4 odstotka.

Najvišjo letno inflacijo so imele maja po podatkih, ki upoštevajo harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, Estonija (+22 odstotkov), Litva (+20,5 odstotka) in Latvija (+19 odstotkov). V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja po tej metodologiji zvišale za 10,8 odstotka.