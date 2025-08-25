Rekordni julij: v Sloveniji 1,05 milijona turistov

Domačih turistov so statistiki v juliju našteli 136.738 oz. 10,2 odstotka manj kot julija lani. Skupaj so ustvarili 532.556 prenočitev, kar je 5,5 odstotka manj kot pred letom dni.

Slovenci so julija največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena skoraj tretjina vseh domačih prenočitev. Povprečna doba bivanja domačih gostov je znašala 3,9 prenočitve. Najbolj zastopana je bila starostna skupina od sedem do 14 let, kar je po ugotovitvah statističnega urada posledica obdobja poletnih šolskih počitnic, ko se otroci udeležujejo taborov in kolonij.

Tujih gostov je Slovenijo julija obiskalo 914.965, kar je 4,7 odstotka več kot julija lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za 6,2 odstotka na nekaj manj kot 2,5 milijona. Najpogosteje so obiskali občine Ljubljana, Piran in Bled, v povprečju pa prenočili 2,7-krat. Največ jih je bilo starih od 35 do 44 let.

Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so sicer ustvarili 3,6 odstotka manj prenočitev kot julija lani. Sledijo turisti iz Nizozemske (+14,3 odstotka), Češke (+7,9 odstotka), Belgije (-1,4 odstotka) ter Madžarske (+8,7 odstotka).

Od vseh julija ustvarjenih turističnih prenočitev jih je bilo 39 odstotkov v gorskih občinah. Sledile so obmorske občine (20 odstotkov) in zdraviliške občine (13 odstotkov) ter Ljubljana (12 odstotkov).