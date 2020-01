Rekordni prihodki in dobiček za novomeško Krko

Po prodaji največja regija v skupini je bila vzhodna Evropa, kjer so prodali za 481,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 17 odstotkov več kot predlani. V Rusiji so prodajo povečali za 13 odstotkov na 310,5 milijona evrov.

Krka je lani zabeležila največjo prodajo v svoji zgodovini. Skupina je rast prodaje dosegla v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Prav tako je okrepila prodajo vseh skupin izdelkov in storitev, je pojasnil Colarič.

Dobiček iz poslovanja skupine se je povečal za 18 odstotkov na 274 milijonov evrov, dobiček pred davki za 40 odstotkov na 283,7 milijona evrov.

Družba Krka je ustvarila 1,39 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v letu 2018. Čisti dobiček je porasel za 52 odstotkov na 248,1 milijona evrov.

Colarič je povedal, da v skupini Krka letos načrtujejo prodajo v višini 1,52 milijarde in dobrih 210 milijonov evrov dobička. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, imajo pripravljenih 134 milijonov evrov.

Za naložbe so sicer lani odšteli 113 milijonov evrov, od tega 93 milijonov evrov za naložbe v matični družbi. Vlagali so predvsem v okrepitev in tehnološko posodobitev proizvodnje ter razvoja, v zagotavljanje kakovosti in v proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Krka načrtuje letos triodstotno rast števila zaposlenih v Sloveniji in tujini. Konec leta naj bi tako imela skupaj več kot 12.300 zaposlenih, je še napovedal Colarič.