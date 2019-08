Rekordno število potniških ladij v Kopru, tudi tistih, ki nimajo več vstopa v Benetke

Številne ladje za križarjenje, ki so se letos zasidrale v Luki Koper, potniškemu terminalu naznanjajo izjemno uspešno sezono. Zadnjega rekordnega obiska so se veselili pred osmimi leti, ko je v Koper priplulo 108.820 turistov, letos jih do konca leta pričakujejo več kot 110.000. A kakšni turisti pravzaprav so ladijski navdušenci? Imajo slovenski turistični delavci kaj od njih?

Če bodo obveljale vse najave, bo končna letošnja številka v Luki Koper 71 potniških ladij z več kot 110.000 turisti. "Do konca avgusta smo privezali 47 ladij za križarjenje, od septembra do decembra pa jih pričakujemo še 24," so nam sporočili iz Luke Koper, ki se jim je letošnja sezona podaljšala v december.

V Turistični organizaciji Koper zatrjujejo, da so turisti s potniških ladij odlični gostje: "O tem priča že sprehod po starem mestnem jedru v času prihoda potniških ladij. Pri tem so si trgovci in gostinci enotni, saj se ravno na račun turistov z ladij njihov promet na letni ravni poveča med 30 in 70 odstotki." FOTO: Luka Koper

Ladjarji, ki v zgodbo plutja po morju vključujejo tudi Koper oziroma Slovenijo, so: Azamara, Silversea, Oceania, Regent Seven Seas, Crystal Cruises in Viking. Veljajo za sinonim prestiža, ki sega v najvišji cenovni razred. "Poleg najprestižnejših k nam prihajajo tudi ladje ostalih družb: TUI, MSC, Royal Caribbean … "so pojasnili v Luki Koper. Pretežki, da bi smeli v Benetke Največji sta bili ladji Koningsdam in Mein Schiff 6. Sprejmeta približno 2.500 turistov, za njihovo udobje in varnost pa skrbi okrog 1.000 članov posadke. "Ko je 3.avgusta2019 ladja Koningsdam priplula v Koper, je imela na krovu kar 2.950 potnikov, saj je bilo to v času poletnih počitnic, ko uporabljajo v kabinah tudi tretja in četrta ležišča, običajno za potrebe družin z otroki," so zanimivost navedli iz Luke Koper. Prav ladji Koningsdam in Mein Schiff 6 sta ladji, ki sta preveliki oziroma pretežki, da bi se smeli ustaviti v Benetkah, odkar tam velja prepoved vplutja za največje ladje. Presegata namreč omejitev 96.000 bruto registrske tone (BRT). Zanimalo nas je, ali se velikanke pogosteje ustavljajo v Kopru tudi zaradi prepovedi v Benetkah. Iz Luke so prepričani, da ne:"Vzrok niso Benetke, ampak dejstvo, da ladjarji vedno znova iščejo manj znane in privlačne destinacije in jim v tem smislu v Kopru oziroma Sloveniji ponudimo veliko. Neposredna bližina mestnega jedra je redkost za take ladje, izredna raznolikost ponudbe – naravne znamenitosti, zgodovina, gastronomija – urejenost in varnost prostora. Obenem pa zahtevajo tudi najvišje standarde storitev, kar jim Koper zagotovo nudi." Kot pojasnjujejo v Turistični organizaciji Koper, je bilo med potniškimi ladjami, ki so letos priplule v Koper, v primerjavi s preteklimi leti več tistih z 2000 potniki in več, poleg tega pa v tokratni sezoni opažajo nekoliko več prihodov ladij višjega cenovnega razreda, s katerimi potujejo potniki z višjo kupno močjo. 'Turisti z ladij so odlični gostje'

Odkar je junija letos potniška velikanka trčila v turistično ladjico, se v Benetkah krepijo pobude in pritiski po še ostrejših omejitvah vplutij potniških ladij. Domačini se sicer že več let trudijo, da bi ogromne "plavajoče hotele" izgnali iz mesta, saj po besedah okoljevarstvenikov valovi, ki jih povzročajo, prispevajo k eroziji temeljev Benetk in s tem k vse pogostejšim poplavam. Poleg tega kazijo podobo mesta, ob tem pa potniki, ki zasedejo mesto, v njem ne zapravijo veliko.

Seveda pa se ob tem pojavi vprašanje, kako gosti izkoristijo čas, ko se ladja zasidra v Kopru. V Luki Koper ocenjujejo, da na krovu ostane zgolj pet odstotkov potnikov, ostali se odločijo ali za lastne aranžmaje ali za tiste, ki jih ponujajo ladjarji, nekateri pa se podajo zgolj na sprehod po Kopru. "Ob daljših postankih se potniki udeležijo tudi raznih izletov, ogledajo si Koper zaradi njegove neposredne bližine. Običajno se po Kopru sprehodi tudi od 20 do 30 odstotkov posadke," so navedli svoja opažanja. V Turistični organizaciji Koper zatrjujejo, da so turisti s potniških ladij odlični gostje:"O tem priča že sprehod po starem mestnem jedru v času prihoda potniških ladij. Pri tem so si trgovci in gostinci enotni, saj se ravno na račun turistov z ladij njihov promet na letni ravni poveča med 30 in 70 odstotki."

Na vprašanje, kaj povečan obisk potniških ladij za Slovenijo pomeni z okoljskega vidika, v turistični organizaciji Koper odgovarjajo, da predpostavka, da so potniške ladje oz. potniki tisti, ki z odlaganjem odpadkov onesnažujejo mesto, ne more držati. FOTO: Luka Koper

Kam se odpravijo in koliko slovenske hrane pojedo? Kot dodajajo, imajo gosti veliko možnosti za preživljanje svojega prostega časa na kopnem in se praviloma odločajo za različne produkte, ki jih ponujajo:"Od klasičnih tur po mestnem središču, ogledov obalnih mest z avtobusi po sistemu hop-on hop-off do obiskov zaledja z degustacijami domačih dobrot in pokušino vina ter oljčnega olja. Seveda pa se še vedno kar nekaj potnikov odloča za standardne izlete v prestolnico, na Bled, v Postojnsko jamo, Lipico, a se nato ob vrnitvi praviloma vedno zadržijo tudi v Kopru." Turistične agencije namreč v okviru svoje ponudbe za potnike pripravljajo tudi obiske ostalega dela Slovenije. Med njimi je najbolj priljubljen izlet ogled mesta Ljubljane z walking turo, ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu, ogled Lipice in lipicancev in obisk Bleda z okolico. Poleg tega so že vrsto let med bolj priljubljenimi produkti tudi avtentični izleti po zaledju, med njimi obisk Padne, Hrastovelj, Trušk (degustacija olj in vin pri Rodici, iskanje tartufov), vinske fontane v Marezigah, obisk sirarne na Socerbu in obisk domačije v Ocizli, kjer jim ponujajo svojevrstno izkušnjo – pripravo domačih dobrot in obedovanje z lokalnimi prebivalci (dining with locals).

Luka Koper: Omejitev plovbe potniških ladij v Benetkah z nosilnostjo nad 96.000 BRT velja od 1. novembra 2014 in je edina uradna. Vse ostale informacije so neuradne.

Priljubljeni so tudi kolesarski izleti, pohodniški izleti do Dragonje in številni drugi produkti, ki jih v slikovitem zaledju slovenske Istre ponujajo različni ponudniki turističnih storitev, pojasnjujejo in dodajajo: "Kljub temu da imajo potniki na ladji pestro ponudbo hrane, je med njimi veliko takih, ki ob postanku radi okušajo lokalno hrano in proizvode, ali v okviru degustacij ali v lastni režiji, kar nekaj pa je takih, ki ob vrnitvi na ladjo dobrote (vino, suhomesnate izdelke, sladice) odnesejo s seboj."

