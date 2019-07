Rekordno visoka kazen za British Airways zaradi hekerskega vdora

Kazen v višini 183 milijonov funtov (okoli 205 milijonov evrov), ki jo je letalski družbi British Airways izrekla britanska informacijska pooblaščenka Elizabeth Denham, po besedah skupine IAG, v kateri lasti je družba, predstavlja 1,5 odstotka prometa letalske družbe v letu 2017. Prvi mož IAG Willie Walsh je napovedal preučitev možnosti pritožbe na kazen. Neupravičena se zdi tudi generalnemu direktorju British Airways Alexu Cruzu, ki je poudaril, da se je družba ob hekerskem napadu odzvala hitro in ustrezno.

Spomnimo, hekerji so v napadu na spletno stran in mobilno aplikacijo avgusta in septembra lani ukradli podatke 380.000 imetnikov plačilnih kartic. V pisarni informacijske pooblaščenke so po preiskavi dejali, da verjamejo, da se je hekerski vdor začel že junija 2018. Uporabnike spletne strani in mobilne aplikacije je preusmerilo na lažno spletno stran, hekerji pa so pri tem skupno oškodovali 500.000 ljudi. Denhamova je dejala: "Osebni podatki so ravno to, kar pove njihovo ime – osebni. Ko organizacija ne uspe zaščititi svojih strank pred izgubo, škodo ali krajo, je to več kot le nevšečnost. Zato je zakon jasen – ko ti ljudje zaupajo svoje osebne podatke, moraš na njih paziti."