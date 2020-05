Renault bo moral ukiniti 15.000 delovnih mest, Revoza ni na seznamu

Francoski avtomobilski proizvajalec Renault, pod katerega okrilje sodi tudi novomeški Revoz, je sporočil, da bo skladno z dve milijardi evrov vrednim varčevalnim programom v prihodnjih treh letih po svetu ukinil skoraj 15.000 delovnih mest, od tega 4600 v Franciji. "Ta načrt je ključen," je informacijo pospremila začasna generalna izvršna direktorica Clotilde Delbos.

Renault je namreč v hudih finančnih težavah in brez pomoči francoske vlade koronavirusne krize morda ne bo preživel. Vlada, ki je v imenu države ena največjih delničark družbe, bo pomoč odobrila, ko jo bo Renault seznanil s svojo strategijo. V novomeškem Revozu so sicer že pred dnevi sporočili, da bodo zaradi upada povpraševanja prekinili sodelovanje z nekaj več kot 400 delavci. Na vprašanje, ali bo napovedan ukrep prestrukturiranja in odpuščanja veljal tudi v Sloveniji, v Revozu odgovarjajo, da Slovenije ni na seznamu, kar jih pomirja, bodo pa vsekakor potrebni varčevalni ukrepi.

Avtomobilska industrija se je zaradi pandemije novega koronavirusa znašla v hudih težavah. Povpraševanje je namreč strmoglavilo.