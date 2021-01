Renault po 29 letih zaključuje eno svojih zgodb, Twingo se poslavlja

Renault je dal prvo različico Twinga na trg leta 1992 in je z vozilom na začetku doživel velik uspeh na matičnem trgu in tudi drugod po Evropi ter v Latinski Ameriki. Po skoraj treh desetletjih pa je francoski avtomobilski velikan ta teden oznanil, da bo tretja generacija twingov tudi njihov zadnji model na tako imenovanem segmentu A, torej malih mestnih avtomobilov.

Prvo je to neuradno informacijo objavila revija Challenges, sredi tedna pa jo je, kot poroča časnik Le Monde, potrdil tudi prvi mož Renaulta Luca de Meo. "Vse težje je ohranjati dobičkonosnost modela z dolžino 3,6 metra," je povedal.

Kot spominja francoski časnik, je Renault prodal 2,6 milijona twingov prve generacije, pri drugi pa so prodajne številke upadle na okoli 900.000 vozil. Twingo tretje generacije medtem še zdaleč ni bil tako priljubljen, tako da so jih v Franciji na primer na leto prodali le še 50.000. Je pa Twingo decembra lani dobil tudi električno različico, za katero so v prvem mesecu dobili okoli 2000 naročil.

"Škoda je opustiti ta razred vozil, a mala vozila z motorjem na notranje izgorevanje bodo zaradi spremenjenih pravil igre na trgu izginila," je dejal de Meo in s tem po pisanju Le Monda mislil na vse strožje okoljske standarde za motorje v EU (standard Euro 7 bo začel veljati sredi desetletja). Renault se na to že pripravlja, njegova posodobljena strategija pa predvideva, da bosta dve tretjini vseh njihovih novih modelov od 2025 naprej električnii in hibridni.