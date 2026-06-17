Renault si bo izplačal vseh 15 milijonov evrov dobička Revoza

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička leta 2025 v višini nekaj manj kot 15,57 milijona evrov in prenesene izgube, ustvarjene v preteklih letih, v višini nekaj manj kot 8000 evrov, kaže zapisnik torkove skupščine, ki je objavljen na spletni strani Ajpesa.

Ker je dosedanji član nadzornega sveta Revoza Herbert Steiner zapustil družbo Renault, je bil razrešen kot nadzornik Revoza. Na njegovo mesto je bila kot predstavnica kapitala za mandat od 17. junija letos do dne, ko bo skupščina odločala o poslovnih rezultatih za leto 2028, imenovana Anne-Catherine Brieux, ki je v vodstvu Renaultove družbe za razvoj električnih vozil Ampere zadolžena za proizvodnjo.

Lastnik je članom uprave in nadzornega sveta podelil razrešnico za delo v lanskem letu. Za revizorja poslovanja v letu 2026 je imenoval družbo Forvis Mazars iz Ljubljane.