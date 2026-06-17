Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Renault si bo izplačal vseh 15 milijonov evrov dobička Revoza

Novo mesto, 17. 06. 2026 12.14 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA
Podpis memoranduma o proizvodnji električnega Twinga v Revozu

Francoski avtomobilski velikan Renault Group je kot edini delničar na skupščini novomeške družbe Revoz sklenil, da ta za dividende nameni vseh 15,56 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2025. V nadzorni svet je imenoval Anne-Catherine Brieux, eno vodilnih v Renaultovi družbi za razvoj električnih vozil Ampere.

Revoz
Revoz
FOTO: Bobo

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička leta 2025 v višini nekaj manj kot 15,57 milijona evrov in prenesene izgube, ustvarjene v preteklih letih, v višini nekaj manj kot 8000 evrov, kaže zapisnik torkove skupščine, ki je objavljen na spletni strani Ajpesa.

Ker je dosedanji član nadzornega sveta Revoza Herbert Steiner zapustil družbo Renault, je bil razrešen kot nadzornik Revoza. Na njegovo mesto je bila kot predstavnica kapitala za mandat od 17. junija letos do dne, ko bo skupščina odločala o poslovnih rezultatih za leto 2028, imenovana Anne-Catherine Brieux, ki je v vodstvu Renaultove družbe za razvoj električnih vozil Ampere zadolžena za proizvodnjo.

Lastnik je članom uprave in nadzornega sveta podelil razrešnico za delo v lanskem letu. Za revizorja poslovanja v letu 2026 je imenoval družbo Forvis Mazars iz Ljubljane.

Revoz Renault gospodarstvo dividende avtomobilska industrija

Nov padec cen nafte: za sod manj kot 80 dolarjev

Moskisvet.com Ta Renault je dražji od Porscheja 911
24ur.com Predstavili prenovljenega clia, ki ga bodo še naprej izdelovali v Revozu
24ur.com Twingo v Novo mesto prinesel več sto delovnih mest
24ur.com V Revozu naj bi bilo konec negotovosti glede prihodnosti tovarne
Cekin.si V Novem mestu naj bi izdelovali nov Renaultov električni model
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Karl M
17. 06. 2026 13.24
Ker subvencije ne rastejo na drevesih je potrebno vse subvencije ukinit, če je kje kdo kaj potreben naj sprejme vložek (tako kot to počne Renault/francoska država) ali naj se obrne na Karitas.
Odgovori
+2
2 0
Petur
17. 06. 2026 13.16
če bo sploh kateri Dolenc kaj tega po li z al...
Odgovori
-3
0 3
Pupa73
17. 06. 2026 13.08
Pa saj se menda vse kar država da,oziroma ne vzame,se večkratno vrne ane,butale,tako kot banke
Odgovori
+0
2 2
Holy50
17. 06. 2026 13.05
Še en razlog več, da ostane obvezna božičnica in se uvede še velikonočnica v višini 1/8 min plače.
Odgovori
+2
5 3
kr nekdo
17. 06. 2026 12.53
no vlada je v revoz ze tolk financnih inekcij dala, da bi lahko vsak slovenc dobil nov avto.
Odgovori
+2
4 2
Fery Zaka
17. 06. 2026 12.37
Glede na to, da smo jim dali 28 milijonov, si bodo še malo izplačali. Morali bi si več. Ampak očitno biznis ni tako cvetoč, kot nam ga mediji skušajo prikazati.
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Popolna zadnjica: pozabite počepe in izberite ti dve vaji
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
cekin
Portal
Zakaj uspešni Slovenci znova sedejo v šolske klopi – razlog ni to, kar mislite
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
moskisvet
Portal
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Zvezdnik razkril diagnozo raka
Zvezdnik razkril diagnozo raka
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
dominvrt
Portal
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763