Gospodarstvo

V Sloveniji začeli prodajo novega twinga, Revoz jih izdela 200 na dan

Novo mesto, 16. 04. 2026 13.48 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA
Predstavitev novega električnega twinga

Francoska skupina Renault je začela uradno prodajo električnega twinga v Sloveniji. Trenutno v novomeškem Revozu izdelajo 200 teh cenovno dostopnih električnih malčkov dnevno, proizvodnjo pa naj bi v prihodnje povečevali.

Predstavitev novega električnega twinga
Predstavitev novega električnega twinga
FOTO: Bobo

V Renaultu kupcem ponujajo dve različici avtomobila. Twingo osnovne različice Evolution brez upoštevanja akcijskih ponudb stane 19.990 evrov, medtem ko je treba za nekoliko bogatejšo različico Techno odšteti 21.490 evrov, so sporočili iz družbe. Ob uveljavljanju državne subvencije se cena ustrezno zmanjša.

Motor pri obeh različicah zmore 60 kilovatov oz. 80 konjskih moči, 27,5 kilovatna baterija pa po tovarniških podatkih z enim polnjenjem doseže do 263 kilometrov. Avtomobil je na voljo v šestih barvah.

V novomeški tovarni trenutno izdelajo okoli 200 twingov dnevno, čez nekaj mesecev, ko bodo zaključili proizvodnjo clia pete generacije, pa naj bi proizvodnjo twingov, če bo povpraševanje zadostno, postopoma povečali.

Po napovedih iz lanskega leta naj bi v Revozu v prihodnje izdelovali še dve električni vozili iz razreda A, torej malih mestnih avtomobilov, in sicer enega znamke Dacia in drugega znamke Nissan. Projekt proizvodnje obeh je v začetni fazi, v družbi pa ocenjujejo, da bi lahko serijska proizvodnja stekla jeseni.

Višje subvencije za toplotne črpalke, izolacijo, menjavo oken

Hervis naj bi zaprl vse trgovine v Sloveniji

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tinie100
16. 04. 2026 14.53
Dijaki imajo po 1,6k€ za Iphona, pa da starši ne bi imeli 21k (-7,2k€) Twinga za drugi avto pri hiši? Imajo, imajo! Veliko samskih si privošči R5 kot prvi avto, saj imajo raje hišnega ljubljenčka kot pa partnerja in kaj šele da bi imeli otroka.
Odgovori
0 0
Malo_sutra
16. 04. 2026 14.26
Kakšne cene nemorem verjet.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
16. 04. 2026 14.23
Se ga da izposoditi za čez vikend?
Odgovori
+1
3 2
Vakalunga
16. 04. 2026 14.07
Me zanima kdo bo te ( NEUPORABNE ) sklepe ( ŠROT ) Kupil, mora biti zagotovo čez les...
Odgovori
+2
5 3
