V Sloveniji začeli prodajo novega twinga, Revoz jih izdela 200 na dan

V Renaultu kupcem ponujajo dve različici avtomobila. Twingo osnovne različice Evolution brez upoštevanja akcijskih ponudb stane 19.990 evrov, medtem ko je treba za nekoliko bogatejšo različico Techno odšteti 21.490 evrov, so sporočili iz družbe. Ob uveljavljanju državne subvencije se cena ustrezno zmanjša.

Motor pri obeh različicah zmore 60 kilovatov oz. 80 konjskih moči, 27,5 kilovatna baterija pa po tovarniških podatkih z enim polnjenjem doseže do 263 kilometrov. Avtomobil je na voljo v šestih barvah.

V novomeški tovarni trenutno izdelajo okoli 200 twingov dnevno, čez nekaj mesecev, ko bodo zaključili proizvodnjo clia pete generacije, pa naj bi proizvodnjo twingov, če bo povpraševanje zadostno, postopoma povečali.

Po napovedih iz lanskega leta naj bi v Revozu v prihodnje izdelovali še dve električni vozili iz razreda A, torej malih mestnih avtomobilov, in sicer enega znamke Dacia in drugega znamke Nissan. Projekt proizvodnje obeh je v začetni fazi, v družbi pa ocenjujejo, da bi lahko serijska proizvodnja stekla jeseni.