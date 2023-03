Reševanje Credit Suisse: Izposodila si bo več kot 50 milijard evrov

Druga največja švicarska banka je v likvidnostnih težavah. Po skoraj tretjinskem padcu vrednosti delnic si bo zato za lažje poslovanje izposodila več kot 50 milijard evrov, sredstva bo zagotovila švicarska centralna banka. Credit Suisse s postala prva večja globalna banka, ki ji bodo rešili po letu 2008. V rdeče številke so medtem zašli tudi azijski finančni trgi.

Po četrtinskem padcu delnic druge največje švicarske banke Credit Suisse, se je tamkajšnja centralna banka (SNB) odločila za odobritev posojila v vrednosti 50 milijard švicarskih frankov (skoraj 54 milijard evrov). Banka si bo denar izposodila pri likvidnostnem instrumentu centralne banke in pripravlja ponudbo za odkup do treh milijard frankov dolga, denominiranega v dolarjih in evrih, so iz SNB sporočili nekaj pred 2. uro zjutraj. Švicarska nacionalna banka se je za posojilo odločila na podlagi internih ukrepov, saj si želi postati "enostavnejša banka," so dejali. V primeru poslabšanja je pomoč ponudila tudi švicarska nacionalna banka.

icon-expand Credit Suisse FOTO: Shutterstock

Izvršni direktor Credit Suisse Ulrich Koerner pa ob tem pravi, da je banka že sprejela določene ukrepe pri zadolževanju, ki bodo pomembno doprinesli h krepitvi. "Z ekipo smo odločeni, da bomo hitro napredovali proti enostavnejši in bolj osredotočeni banki, ki se bo zgradila okrog potrebe strank," je dejal. Tudi švicarski regulatorji mirijo, da banka še vedno izpolnjuje zahteve. "Ni znakov neposrednega tveganja širjenja na švicarske institucije, niti zaradi pretresov na ameriškem trgu," zagotavljajo. Banka se sicer že dalj časa sooča s težavami. Leto 2022 je bilo najslabše po gospodarsko kriznem 2008, denar je banka začela izgubljati že leta 2021. Trenutne težave naj bi nastale tudi zaradi težav v "manjših bankah", je za BBC ocenila profesorica ekonomije na japonski univerzi Keio Sayuri Shirai.

Učinek domin - rdeče številke iz ZDA prišle v Evropo Delnice Credit Suisse so včeraj padale že osmi dan zapored, upad pa se je začel po tem, ko je banka izdala poslovno poročilo za leto 2022, v katerem je omenila likvidno "šibkost". Splošna razprodaja delnic in upad njihove vrednosti pasta na evropskih trgih vzpodbudila strah pred širšo finančno krizo, temu je botrovala tudi izjava največjega delničarja Credit Suisse, da zaradi regulative v podjetje ne more vložiti dodatnih sredstev."Gre za regulativno težavo. Preprosto ne moremo, ker bi potem presegli 10-odstotno mejo," je v sredo izpostavil direktor savdske nacionalne banke Amar Al Hudajri. Več analitikov in ekonomistov je izrazilo skrb, da bi se ob poglabljanju krize lahko ponovilo leto 2008. "Težave v Credit Suisse ponovno izpostavljajo vprašanje, če je to začetek svetovne krize ali le še en poseben primer," je ob tem zapisal ekonomist iz Capital Economics Andrew Kenningham. Direktor informacijske tehnologije pri JPMorgan Bob Michele pa meni, da gre le za "vrh ledene gore".

icon-expand Credit Suisse FOTO: Shutterstock

Težave v bančnem sektorju so se sprva pojavile v ZDA, kjer je prejšnji teden sprva propadla 16. največja ameriška banka Silicon Valley Bank (SVB), dva dni kasneje je sledil propad Signature Bank. Zaprla se je tudi nemška podružnica SVB, angleško podružnico je tamkajšnja vlada kupila za en funt (približno 1,15 evrov). Indeks najpomembnejših podjetij Eurostoxx 50 je bil včeraj 3,32 odstotka pod izhodiščem, nemški DAX je izgubil 3,27 odstotka vrednosti, francoski CAC beleži 3,6-odstotni padec, italijanski indeks FTSE MIB pa je v sredo padel za 4,6 odstotka. Padec se je včeraj poznal tudi pri vrednosti delnic bank iz teh držav. Francoska banka Société Générale je izgubila 12 odstotkov vrednosti, konkurenčna BNP Parinbas pa deset odstotkov. Za odstotek manjši je bil padec vrednosti nemške Deutsche Bank, Commerzbank zaznava 8,7-odstotni upad vrednosti.