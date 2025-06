Reševanje Kanina: 'Čas bo kratek, treba bo takoj zagristi'

Ali se za najvišje ležeče smučišče pri nas, Kanin, vendarle kaže luč na koncu predora? Skoraj dve leti potem, ko je inšpektor zaprl 50 let staro žičnico, je vlada sprejela pismo o nameri za gradnjo žičniške naprave med Bovcem in Kaninom, s katerim se zavezuje, da bo za investicijo zagotovila do 30 milijonov evrov. Zainteresirani investitorji v prenovo so zadovoljni, ravno tako bovški župan.