Revizijska komisija odločila, da je treba razpis za prenovo Hotela Brdo popraviti

Na javni razpis sta se pritožili družbi Dema Plus Ljubljana in Kolektor Koling iz Idrije. Obe družbi sta opozorili na po njunem mnenju nesorazmerno zaostrene pogoje za prijavo na razpis. Tako nekateri ponudniki, ki so sodelovali na prvotnem javnem razpisu, ko je bila načrtovana obsežna 40-milijonska rekonstrukcija hotela, za tokratni razpis, ko je načrtovana osemilijonska prenova, niso izpolnjevali pogojev.

Iz Državne revizijske komisije so danes sporočili, da je komisija sprejela odločitev glede obeh pritožb. Kolektor Koling je zahtevek za revizijo, ki ga je vložil 1. julija, tik pred sprejetjem končne odločitve o njem 3. avgusta umaknil, tako komisija o tem zahtevku za revizijo ni mogla odločati.

S strani vlagatelja Dema Plus pa Državna revizijska komisija še ni prejela povratnic, da je bil sklep vročen, zato odločitve danes ni mogla javno objaviti. So pa odločitev lahko pojasnili v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve RS - JGZ Brdo, ki upravlja s hotelom in slovenskimi protokolarnimi objekti.

Kot je pojasnil v. d. direktorja JGZ Brdo Marjan Hribar, je glede na odločitev komisije pri razpisu potrebna manjša korekcija. Zato bo generalni sekretariat vlade, ki je naročnik prenove, v naslednjih dneh objavil dopolnitev razpisa.

Javno naročilo, pri katerem mora izvajalec izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo prenove, izvesti prenovo in pridobiti uporabno dovoljenje, poteka po pospešenem postopku. Približuje se namreč 1. julij 2021, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, ko se bo večji del dogodkov odvijal prav na posestvu Brdo.

Hotel Brdo bi bil reprezentativen namestitven objekt v času predsedovanja. Zaradi načrtovane prenove je zaprt že vse od aprila lani, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in razširitev hotela. Hotel so takrat tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.

Ker so se bile vse ponudbe za izvedbo del vsaj za pet milijonov evrov previsoke in so se gibale okoli 40 milijonov evrov, je generalni sekretariat vlade postopek ustavil in sklenil, da javnega naročila ne odda.

Novo vodstvo JGZ Brdo se je nato lotilo iskanja hitrejše in cenejše rešitve. Kljub temu, da je ostalo le še leto dni časa, so se odločili za celovito prenovo hotela po idejni rešitvi podjetja Esplanada, pri čemer niso izvedli javnega natečaja idejnih rešitev, ob kar se je obregnila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ki je ocenila, da to ni bilo skladno z zakonom o javnem naročanju.

Na majski predstavitvi nove rešitve, ki naj bi stala okoli osem milijonov evrov, je Hribar povedal, da bi lahko septembra že izbrali izvajalca del za prenovo hotela, sama izvedba del pa naj bi trajala osem mesecev. Tako bi maja prihodnje leto hotel lahko začel delovati. Ob tem je Hribar izrazil željo, da bi vsi postopki tekli gladko in ne bi bilo dolgotrajnih pritožb.