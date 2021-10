Revizorji drugo leto zapored z negativnim mnenjem za odhodke proračuna EU

V letu 2020 je poraba EU znašala skupaj 173,3 milijarde evrov, kar ustreza 1,1 odstotka skupnega bruto nacionalnega dohodka (BND) članic EU in Združenega kraljestva. Največji delež sredstev predstavlja področje naravnih virov (34,9 odstotkov), sledita kohezija (34,4 odstotka) in konkurenčnost (13,9 odstotka).

Skupni prihodki za leto 2020, s katerimi se financira poraba EU, so znašali 174,3 milijarde evrov. Sodišče ugotavlja, da so bili prihodki zakoniti in pravilni ter brez pomembnih napak, je razvidno iz poročila.

Velike razlike pri črpanju sredstev iz skladov ESI

V sedmem in zadnjem letu večletnega finančnega okvira 2014-2020 so neporavnane obveznosti še naprej rasle in do konca leta 2020 dosegle 303,2 milijarde evrov. Zlasti črpanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI) v državah članicah je bilo tudi v tem obdobju počasnejše kot načrtovano. Od skupnega zneska sredstev iz skladov ESI, za katera so bile prevzete obveznosti, je treba porabiti še 45 odstotkov ali 209 milijard evrov, navaja poročilo.

Med državami članicami so velike razlike pri črpanju sredstev iz skladov ESI. Medtem ko je Finska do konca leta 2020 počrpala 79 odstotkov vseh dodeljenih sredstev, je bila stopnja črpanja najnižja v Italiji, na Hrvaškem in v Španiji. Slovenija je počrpala manj kot 60 odstotkov sredstev, je razvidno iz poročila.