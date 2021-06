Revizorji EU: Varstvo pravic letalskih potnikov med pandemijo ni bilo zagotovljeno

Zaradi krize so se pokazale tudi omejitve pri tem, kako države članice izvajajo pravice letalskih potnikov. Mnogo potnikov v začetni fazi krize ni prejelo povračila, spet drugi so bili prisiljeni sprejeti vavčerje. Letalski prevozniki sicer namesto vračila denarja lahko predlagajo vavčer, vendar potnikom teh namesto povračila denarja v skladu z zakonodajo unije ni treba sprejeti.

Med koronsko krizo se je zelo očitno pokazalo, da potniki o svojih pravicah niso bili v celoti obveščeni in da obstaja tveganje, da ne bodo prejeli povračila, do katerega so upravičeni, ugotavlja poročilo o pravicah letalskih potnikov med pandemijo, ki so ga danes v Luxembourgu predstavili revizorji EU. "Medtem ko so bila prizadevanja za podpiranje letalskih prevoznikov in organizatorjev aranžmajev številna, je bilo veliko premalo storjenega za varstvo pravic milijonov ljudi v Evropski uniji," je na virtualni novinarski konferenci povedala članica sodišča Annemie Turtelboom , pristojna za poročilo.

"Kar nas je najbolj presenetilo, je bilo dejstvo, da so države članice to dovolile, s čimer so jasno kršile pravo Evropske unije," je še pojasnila Turtelboomova. Kar 15 držav članic je namreč uvedlo zakonodajo ali sprejelo ukrepe, ki so omogočili odstopanje od obveznosti povračila stroškov v skladu z direktivo o paketnih potovanjih. Med temi je izpostavila Francijo, Belgijo in Nizozemsko.

Poročilo tudi navaja, da so imele letalske družbe in organizatorji aranžmajev zaradi pandemije težave z likvidnostjo. Pri tem so prejeli več milijard evrov državne pomoči, in to brez pogoja, da se potnikom povrnejo stroški. Ta pomoč je po besedah Turtelboomove znašala skoraj 35 milijard evrov, in sicer davkoplačevalskega denarja.

Za računsko sodišče je problematično, da članice državne pomoči niso povezale s povračilom stroškov potnikom, čeprav je Evropska komisija jasno povedala, da to lahko storijo. To je eden od razlogov, da so letalski prevozniki različno ravnali glede načina in časa povračila stroškov potnikom, je opozorilo sodišče. Turtelboomova je ob tem opozorila na določilo, po katerem imajo potniki v primeru odpovedi letov pravico do povračila denarja v roku sedmih ali 14 dni.

Sodišče je tudi ugotovilo, da letalski prevozniki in države članice glede povračila denarja uporabljajo različne prakse pri obravnavi potnikov. Medtem ko so nacionalni izvršilni organi navedli, da večina vavčerjev velja 12 mesecev, so bili nekateri veljavni dlje, v Sloveniji celo dve leti, je opozorila revizorka.