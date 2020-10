Revolut račune preselil v Litvo, uporabniki morate to prijaviti Fursu

Kot so sporočili s Fursa, naj bi uporabnike o zaprtju in odprtju novega Revolutovega računa obvestila spletna banka. Prijavo novega računa in odjavo starega računa pa lahko zavezanci izvedejo sočasno.

Furs podatkov o tujih računih ne pridobiva po uradni dolžnosti iz uradnih registrov in evidenc, zato jih morajo zavezanci sporočiti sami, in sicer v osmih dneh po odprtju računa oz. po spremembi podatkov računa. Furs je izpostavil, da to najenostavnejše zavezanci uredijo preko eDavkov.

Prijavo tujih računov lahko zavezanec sicer odda tudi po elektronski pošti, osebno ali prek spletne strani. Prijavi je treba priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Pri vpisu številke računa je treba biti pozoren, da se ne vpiše številke bančne kartice, pač pa številka računa, so še dodali na Fursu.

Na dan 29. septembra 2020 je imelo 18.517 davčnih zavezancev odprtih 18.804 račune pri Revolutu.