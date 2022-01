Revoz samo še z eno izmeno, prizadetih bo 450 zaposlitev

Revoz, ki je novembra lani proizvodnjo zmanjšal na poldrugo izmeno, je pred novim krčenjem. Krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca, proizvodnja električnega smarta se zaustavlja, razmere na trgu so negotove, so poudarili in dodali, da bodo proizvodnjo predvidoma skrčili z aprilom, prizadetih pa bo okoli 450 zaposlitev.

Vodstvo podjetja je začelo pogovore s socialnimi partnerji za pripravo prehoda proizvodnje z ene izmene in pol na eno izmeno, kar ustreza zmanjšanju dnevne proizvodnje s 486 na 325 vozil na dan. S tem ukrepom bo prizadetih okoli 450 zaposlitev, so sporočili iz novomeškega proizvajalca avtomobilov. "Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, skupaj z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami pomagalo pri iskanju novih zaposlitev," so poudarili. PREBERI ŠE Težave s čipi še otežile stanje avtomobilske industrije v Evropi Revoz je sicer lani v zahtevnih razmerah ob krizi z oskrbo s polprevodniki in težavah, ki so povezane s posledicami zdravstvene krize zaradi covida-19, proizvedel 95.797 vozil, kar je 31 odstotkov manj kot leta 2020. "Žal krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca. Poleg tega se Revoz po zaključenem partnerstvu z nemškim Daimlerjem v začetku leta sooča tudi z zaustavitvijo proizvodnje smarta forfour EQ in z negotovimi razmerami na trgu, kar zadeva prodajo. Upoštevaje vse našteto, je treba prilagoditi obratovanje tovarne v Novem mestu, in sicer je predvideno zmanjšanje obsega proizvodnje od aprila dalje," so izpostavili. Revoz, ki ima približno 2400 zaposlenih, kot edina Renaultova tovarna izdeluje model Twingo. Izdeluje še električni twingo ter modela Clio in električni Smart. Običajno je dnevno izdelal nekaj več kot 700 vozil.