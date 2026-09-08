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Gospodarstvo

300 novih zaposlitev: Revoz začenja proizvodnjo modela Dacia spring

Novo mesto, 08. 09. 2026 09.53 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
STA
Dacia spring

Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega Renaultovega električnega twinga zaganja še proizvodnjo Dacie spring, pri čemer zahvaljujoč velikemu povpraševanju na trgu postopoma uvaja dodatno izmeno, so sporočili iz podjetja. Obema modeloma se bo v v nadaljevanju pridružil še tretji član družine, model znamke Nissan.

Dacia spring
Dacia spring
FOTO: Shutterstock

V novomeški tovarni ob velikem povpraševanju na trgu postopno uvajajo dodatno, drugo izmeno. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo postopno dvigovali število vozil v skladu s potrebami. "Ocenjujemo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Zaposlovanje poteka v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami. Število novih zaposlitev bo sledilo dvigu dnevnih proizvodnih količin v drugi izmeni. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, pričakujejo pa, da bodo zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodnji kot tudi za razvojna inženirska delovna mesta.

"Zaposleni v Revozu smo z vso odgovornostjo sprejeli izziv, ki nam ga je zaupala skupina Renault Group - proizvodnjo treh revolucionarnih, cenovno dostopnih električnih modelov na skupni vozni osnovi v rekordno kratkem razvojnem ciklu," je današnjo novico pospremil predsednik uprave Revoza Jože Bele.

Kot je dodal, so dosegli vse začrtane cilje in v serijsko proizvodnjo uvedli dva od treh predvidenih modelov. "Našo učinkovitost in zavzetost potrjujeta tako dvig proizvodnih količin kot uvedba dodatne izmene, s čimer bomo prispevali k uresničevanju strateškega načrta skupine Renault Group FutuREady ter razvoja avtomobilske industrije v lokalnem okolju in regiji," je sklenil.

Revoz Dacia Spring avtomobilska industrija zaposlovanje električna vozila

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manga
08. 09. 2026 10.49
300 novih delovnih mest za Nepalce in Filipince.
Odgovori
+3
3 0
Delboy Trotter
08. 09. 2026 10.47
No evo, nekaj novih prostih delovnih mest ki jih bodo zapolnili indijci.
Odgovori
+2
2 0
Fidelus Kastratus
08. 09. 2026 10.40
Revoz je zgodba o uspehu Renaulta ... Iz kooperacijske pogodbe z IMV-jem za izdelavo katrc v Jugoslaviji, preko 20% lastniškega deleža v 80ih, 54% lastniškega deleža po osamosvojitvi Slovenije, do 100% deleža od 2004 naprej ... Tako se posluje z lečami, ki za provizijo prodajo vse kar ni njihovo ... Slovenci smo pa za Francoze ostali samo poceni delovna sila.
Odgovori
+4
4 0
Fidelus Kastratus
08. 09. 2026 10.41
* Tako se posluje z levaki, ki za provizijo prodajo vse kar ni njihovo ...
Odgovori
+1
2 1
grumf
08. 09. 2026 10.47
Ah ja, luknje v spominu, favoriziranje ene politične opcije..
Odgovori
-1
0 1
daiči
08. 09. 2026 10.35
Ti mali el avtki so bli zanimivi za slovence do konc avgusta letos. A zakaj? Ja zato ker si dobu slabh 8k eur subvencije, kr pomen da si dobil takole škatlo za cca 10 jurjev. Se pravi nov avtek za 10k pa se tankat ga ni treba. Ampak zdj je te pravlice konc za veke vekov. 18k eur ti pa zato skatlco noben nebo dal. Očitno jh bojo delal za drzave kje se so te subvencije nevem hrvaska srbija madzarska polska...
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+3
3 0
daiči
08. 09. 2026 10.36
Pr ns kr se je nakupl teh avtkov se jh je. Take avtke ne kupujejo tisti k majo dnar ampak tisti k ga nimajo.
Odgovori
+1
1 0
daiči
08. 09. 2026 10.37
Drgač škoda. Politka pravi d bo zdj raj u javn prevoz vlagala.
Odgovori
0 0
Borec21
08. 09. 2026 10.30
Torej še 40 mio subvencij za zaposlovanje tujcev adiji pamet
Odgovori
+6
7 1
čebelinko
08. 09. 2026 10.29
Meni je sploh zanimivo, kdo kupuje take avte. Proizvajalec navaja doseg 225 km, se pravi je realen doseg nekje 120-150 km, pozimi maksimalno 80 km, če ga pa še malo pritisneš pa niti do trgovine in nazaj nimaš. Za 95% ljudi popolnoma neuporaben avto. Sicer pa itak vsi "električarji" pravijo, da zastonj tankajo, tako da se očitno splača hahaha
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+2
6 4
Gernig
08. 09. 2026 10.35
Poglej malo na cesti, vecinoma so to ljudje ki se vozijo na kratke razdalje v sluzbo ali pa upokojenci. Se mi zdi da je dnevna razdalja za take opravke, kot navajas, 80km cisto dovolj, pa se (za enkrat) dosti prisparas na gorivu
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-3
2 5
hanzll
08. 09. 2026 10.35
Iz lastnih izkušenj ti povem da sem z twingom naredu 265km,res lepa vožnja in brez avtoceste
Odgovori
-1
2 3
daiči
08. 09. 2026 10.38
Kdo kupuje take avtke. Najprej tisti k nimajo dnara, za veci avto, ampak hocejo pa nov avto.
Odgovori
0 0
čebelinko
08. 09. 2026 10.46
Saj nobenega ne pljuvam, naj ima kdor hoče. Samo jaz osebno ne vidim smisla v tem, doseg absolutno premajhen. Kaj pa, če moraš še kam drugam skočit, ne samo do službe? Si naredil 265 km ja hahaha Vozil si pa tako, da so te vsi nekam pošiljali. Si moral, drugače ni šanse, da dobiš 265 km. Sem ga tudi jaz vozil in ni bilo niti blizu 200, kaj šele 265. Ampak ok, vsak po svoje.
Odgovori
+3
3 0
Peter Jurcek
08. 09. 2026 10.26
Še en uspeh Golobove vlade.
Odgovori
-1
4 5
Morgoth
08. 09. 2026 10.19
A bodo delavce uvažali? Kaj nam potem uvoz dodatnih problemov koristi?
Odgovori
+4
6 2
Borec21
08. 09. 2026 10.31
Točno tko
Odgovori
+3
3 0
myomy
08. 09. 2026 10.06
V Jugi je Slovenija izdelovala lastne avtobuse in kamione, danes pa je očitno že uspeh, če sestavljamo romunske avtomobile. Kekci.
Odgovori
+0
13 13
PinkoPilinko
08. 09. 2026 10.10
Ti si en kekec🙈
Odgovori
+6
13 7
jouža
08. 09. 2026 10.28
Koliko so bili cenjeni in "izjemni" pove dejstvo, da jih ni več. Bli so za en klinc, ampak so bili naši. Tujega nočemo, svojega ne damo. Zato moramo imeti vedno nekaj unikatnega, kar nihče nima, a se po pravilu konča klavrno. Prvič zaradi korupcije, ki nikoli ne dobi epiloga, drugič zaradi nerazumnih rešitev. Tujega in preverjenega pa nočemo, ker ni naše in ker se zraven ne da toliko pokrast. Sicer pa se je treba sprijazniti z dejstvom, da so nas po levi in desni že zdavnaj prehiteli Čehi, Poljaki, Slovaki in počasi a vztrajno prehitevajo tudi Romuni. Glavni vzrok: KORUPCIJA! Več kot polovico ustvarjenega prihodka konča v dvačnih oazah na privat računih politikov in ekipe, ki v spregi z njimi izčrpava državo že 30 let. Nekoč bomo lahko srečni, če bomo tam, kjer so Romuni danes.
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+4
4 0
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