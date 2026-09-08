300 novih zaposlitev: Revoz začenja proizvodnjo modela Dacia spring

V novomeški tovarni ob velikem povpraševanju na trgu postopno uvajajo dodatno, drugo izmeno. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo postopno dvigovali število vozil v skladu s potrebami. "Ocenjujemo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Zaposlovanje poteka v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami. Število novih zaposlitev bo sledilo dvigu dnevnih proizvodnih količin v drugi izmeni. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, pričakujejo pa, da bodo zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodnji kot tudi za razvojna inženirska delovna mesta.

"Zaposleni v Revozu smo z vso odgovornostjo sprejeli izziv, ki nam ga je zaupala skupina Renault Group - proizvodnjo treh revolucionarnih, cenovno dostopnih električnih modelov na skupni vozni osnovi v rekordno kratkem razvojnem ciklu," je današnjo novico pospremil predsednik uprave Revoza Jože Bele.

Kot je dodal, so dosegli vse začrtane cilje in v serijsko proizvodnjo uvedli dva od treh predvidenih modelov. "Našo učinkovitost in zavzetost potrjujeta tako dvig proizvodnih količin kot uvedba dodatne izmene, s čimer bomo prispevali k uresničevanju strateškega načrta skupine Renault Group FutuREady ter razvoja avtomobilske industrije v lokalnem okolju in regiji," je sklenil.