Revoz krči proizvodnjo, ob službo bo 350 delavcev

Da bo zaradi zmanjšanega obsega proizvodnje, kar so v podjetju napovedali že oktobra, ob delo približno 350 delavcev, je potrdila vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović . Odpovedi še niso izdali nobenemu zaposlenemu, sicer pa še usklajujejo in pripravljajo sezname. Število zaposlenih bodo prilagajali v prihodnjih mesecih, je dodala.

V novomeškem Revozu, kjer je proizvodnja zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, letos stala več kot 70 dni, ocenjujejo, da so bili do zdaj ob slabi dve petini letos predvidene proizvodnje.

Revozovo proizvodnjo letos krnijo razmere v avtomobilski industriji in so posledica predvsem krize s polprevodniki oziroma čipi. Ob tem se v podjetju srečujejo še z drugimi težavami, ki so bodisi povezane z zdravstveno krizo covida-19 bodisi se pojavljajo na trgu sestavnih delov in surovin. Glede na vse naštete probleme je Bašek Zildžovićeva pristavila, da proizvodnja po zadnjih zaustavitvah poteka s tekočo oskrbo.

S 650 na 480 vozil na dan

Bašek Zildžovićeva je potrdila, da omenjeni prehod na poldrugo proizvodno izmeno ustreza zmanjšanju dnevne proizvodnje s 650 na 480 vozil dnevno.

Iz Revoza so sicer v prvi polovici oktobra sporočili, da kot prilagoditveni ukrep načrtujejo zmanjšanje obsega proizvodnje od srede novembra dalje. Vodstvo podjetja pa se je zavezalo "da bo skupaj z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagalo pri iskanju nove zaposlitve na trgu, ki sicer beleži veliko povpraševanje po zaposlenih".