Rezi v proračun: kako znižati stroške po posameznih resorjih?

Potem ko so uvedli obvezno solidarno dajatev za sanacijo in obnovo po poplavah, so na redni seji vlade dodatne milijone iskali tudi pri sebi. Prva razprava o pripravi proračunov za leti 2024 in 2025 je končana, največji del pa je bil namenjen ukrepom znižanja odhodkov po posameznih resorjih, so sporočili. Razprave v enem dnevu še niso uspeli končati, ta se bo nadaljevala v četrtek, ko je predvideno, da se bodo proračunski dokumenti potrdili.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:24 audio-control-play-line Iz 24UR: So ministri našli rezerve? 01:13 audio-control-play-line Iz SVETA: Rezi v proračun icon-chevron-left icon-chevron-right