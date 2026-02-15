RFK dieta: zdravje za 14 evrov na dan

Rezultat ni bil le kulinarični preizkus, temveč vpogled v to, kako tesno so prehrana, ekonomija in politika prepletene.

Nova prehranska piramida: manj sladkorja, več mesa in polnovrednih živil

Na začetku leta je ameriško ministrstvo za zdravje predstavilo nove prehranske smernice. Sporočilo je jasno: več mesa, več polnomastnih izdelkov in polnovredne hrane, manj sladkorja, predelanih živil in presežnih ogljikovih hidratov. Po kritikah, da takšen način prehranjevanja favorizira dražje kategorije hrane, je ameriška kmetijska ministrica Brooke Rollins zatrdila, da je mogoče priporočila upoštevati že za tri dolarje na obrok. Kasneje je to oceno popravila na 15,64 dolarja na dan. Novinarka Business Insiderja se je odločila preveriti, ali je to realno.

Trumpova administracija je zdravje postavila visoko na agendo, pristopi pa burijo duhove, FOTO: Profimedia

70 dolarjev za teden dni: na papirju izvedljivo

Za sedemdnevni eksperiment je kupila osnovna živila: krompir, čebulo, čičeriko, lečo, rjavi riž, jajca, mleko, mlečni sir, nekaj mletega govejega mesa, piščanca, zelje, jabolka, zamrznjeno zelenjavo in arašidovo maslo. Skupaj je zapravila 70 dolarjev, kar je precej pod predvidenim tedenskim proračunom 105 dolarjev. Na prvi pogled je bil izziv izvedljiv. Obroki so bili kalorično zadostni, beljakovinsko uravnoteženi in relativno poceni. Toda težava se je pokazala drugje.

Prehrana kot preživetje, ne kot užitek

V članku, objavljenem v rubriki Discourse na Business Insiderju, novinarka poudarja, da je prehranjevanje hitro postalo monotono. Veliko riža, krompirja, mletega mesa, jajc. Malo svežega sadja, malo raznolikosti. Sladice niso bile del načrta. Čeprav ni bila lačna, je pogrešala občutek užitka. Hrana je postala logistični problem, ne družabni ali kulturni trenutek. Registrirana dietetičarka, s katero se je posvetovala, je ocenila, da je prehranski načrt sicer razmeroma uravnotežen, a je največji izziv prav proračunska omejitev. Sveže jagodičevje, ribe ali raznolika zelenjava so cenovno težje dostopni. Poleg tega takšen režim ne upošteva realnega načina življenja – kosila na delovnem mestu, večerje s prijatelji ali dostave hrane, kadar primanjkuje časa.

Ko prehrana postane politična tema

Eksperiment je po njenem razkril še nekaj drugega, da hrana ni le biološka potreba, temveč politično in kulturno vprašanje. Ko ljudem z nižjimi dohodki svetujemo, naj jedo polnovredna, osnovna živila, jim hkrati sporočamo, naj se odrečejo priročnosti in pogosto tudi užitku, meni. Po drugi strani pa se tisti, ki pogosto naročajo dostavo hrane, soočajo z očitki o neracionalni porabi, čeprav s tem kupujejo čas in energijo. Novinarka ugotavlja, da je najcenejša možnost redko najbolj zdrava, najbolj zdrava možnost redko najbolj razburljiva, najbolj razburljiva pa pogosto najmanj koristna za zdravje. Prehrana tako postane presečišče ekonomije, kulture in politike. Odločitev, kaj je za večerjo, ni le ideološko vprašanje, temveč vsakodnevna logistična dilema, ki jo je treba rešiti znova in znova.

Ko gre za vprašanje prehrane, pogosto trčijo okusi, želje, način življenja ... FOTO: Profimedia

Je 15 dolarjev na dan realno?