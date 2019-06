Ribiči lani, že četrto leto zapored, v morju ulovili manj kot leto prej

Približno 75 odstotkov skupnega ulova so lani predstavljale sveže ribe in 24 odstotkov mehkužci. Med slednjimi so prevladovale moškatne hobotnice, medtem ko so ulovljeni raki predstavljali le en odstotek vsega ulova, je ta teden objavil statistični urad.

Skupno je lanski "morski" ulov po oceni Zavoda za ribištvo Slovenije vreden okoli 864.000 evrov, kar je tri odstotke manj kot leta 2017. Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, morske spake in kantarji - 15 evrov na kilogram ali več.