Rikov konzorcij bo poskrbel tudi za izgradnjo odlagališča v Vrbini

Agencija za radioaktivne odpadke je za izvajalca gradnje jedrskih objektov v okviru odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem izbrala konzorcij družbe Riko s partnerji Kolektor, CGP in Kostak. Druga ponudba, korejskega konzorcija, je bila dražja in nepopolna. Rikov konzorcij je bil izbran že za infrastrukturna dela.

Kot je sporočila Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), znaša skupna ocenjena vrednost izgradnje jedrskih objektov slabih 93 milijonov evrov, obsega pa gradnjo odlagalnega silosa, hale nad silosom ter upravno-servisnega in tehnološkega objekta. V okviru razpisa so prejeli dve ponudbi. Drugi ponudnik je bil korejski konzorcij Korea Hydro & Nuclear Power Co. s partnerjem Daewoo E&C, ki pa je oddal dražjo in nepopolno ponudbo.

Ponudba izvajalca Riko ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika, so navedli v ARAO in dodali, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Zoper odločitev o oddaji razpisa se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dni od objave odločitve.